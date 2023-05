Déni climatique: «faut tu être niaiseux»!

Les événements climatiques extrêmes se multiplient et s’intensifient au Québec comme ailleurs sur la planète.

Au moment où j’écris ces lignes, une centaine de nos municipalités sont inondées, et des milliers de personnes en Alberta sont évacuées à cause des feux de forêt.

Il est clair que la planète doit s’adapter aux changements climatiques tout en continuant à réduire ses émissions. Mais ça veut dire quoi concrètement pour le Québec ?

Aménagement du territoire

Au-delà des réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau des municipalités qui devront être modernisés, la première chose à faire est d’interdire la construction de nouveaux bâtiments et routes dans des zones inondables et des milieux humides.

Malgré tout ce que l’on sait, des permis sont encore accordés !

Ça s’appelle être dans le déni climatique. D’autant plus qu’ailleurs, des routes et des maisons doivent être déplacées, voire détruites, à cause de trop grands risques d’inondations, d’érosion et de glissements de terrain.

Je vous entends dire « faut-tu être niaiseux ». Oui, parfois on l’est ! Individuellement et collectivement.

Il faut espérer que le plan de mise en œuvre de la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire qui sera rendu public ce printemps empêchera ce genre de décision.

Infrastructures vertes

Pour contribuer à l’adaptation aux changements climatiques, ce plan devra aussi tenir compte du rôle primordial joué par les milieux naturels et les espaces verts. Tant pour prévenir les risques d’inondations et réduire les îlots de chaleur que pour améliorer la qualité de l’air.

Les espaces verts, tout particulièrement les milieux humides et les forêts, agissent comme des éponges qui absorbent l’eau en excès lors de pluies diluviennes.

Il faut prévoir de telles éponges à grande échelle comme l’a fait Montréal en créant le grand parc de l’Ouest qui fait 30 km2. Mais il faut aussi de nombreuses petites infrastructures vertes, un peu partout en milieu urbain où l’omniprésence du béton et des systèmes d’égout inadaptés sont propices aux inondations.

Multiplier les ruelles vertes, les corridors forestiers, les parcs au cœur de villes, végétaliser les berges, planter des arbres, installer des toits verts (ou même blancs), des murs végétaux et des jardins de pluies sont tout autant d’initiatives qui contribuent concrètement à l’adaptation aux changements climatiques.

Être lucides

Mais si on tient compte de ce que les scientifiques nous annoncent, il faut aller au-delà des choix d’aménagement pour se préparer à ce qui s’en vient.

Il faudra notamment revoir la manière que l’on bâtit et rénove nos bâtiments. Même si les technologies existent, nos bâtiments ne sont pas du tout adaptés aux extrêmes climatiques que nous vivrons bientôt.

Nos infrastructures énergétiques non plus. Hydro-Québec l’a bien dit, on doit s’attendre à plus de pannes.

Les ruptures de chaînes d’approvisionnement et l’augmentation du prix des aliments liées aux sécheresses et aux inondations sont aussi à prévoir. Il est dans notre intérêt d’investir dans notre souveraineté alimentaire en passant par l’agroécologie qui est plus résiliente.

Il y a aussi beaucoup à dire sur l’adaptation de notre système de santé et nos services de sécurité, mais je garde ça pour une prochaine fois.