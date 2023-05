Dépendant aux drogues et à l’alcool, il souhaite se reprendre en main

Kevin a un lourd passé de dépendance aux drogues et à l’alcool qui a entraîné des dettes considérables. Il souhaite reprendre sa vie en main et s’occuper de ses deux enfants, mais les obstacles sont nombreux sur sa route.

La dépendance aux drogues et à l’alcool a plongé Kevin dans une spirale infernale. Ayant contracté d’importantes dettes et incapable de les rembourser, ses créanciers ont mis des agences de recouvrement à ses trousses.

« La situation était devenue invivable, je recevais sans cesse des lettres et des appels de la part des agences. J’ai décidé de prendre ma vie en main et d’en finir avec mes dépendances », témoigne-t-il.

Des défis à la sortie du tunnel

Au terme d’un long parcours de désintoxication, il a enfin réussi à voir la lumière au bout du tunnel.

Mais rapidement, il a dû faire face à d’autres défis. Ses années de dérive ont en effet généré un endettement très élevé.

En plus des cartes de crédit et marges de crédit jamais remboursées auprès de diverses institutions financières, il doit aussi des sommes aux autorités fiscales et a des factures de frais de télécommunication impayées. À cela s’ajoute une dette de plusieurs milliers de dollars envers la compagnie qui assure son véhicule.

Permis suspendu

En tout, la dette représente 52 500 $. Un montant littéralement insurmontable puisque ses revenus d’emploi s’élèvent à 2850 $, en plus des allocations familiales pour ses deux enfants en garde partagée, pour un total de 3800 $ par mois.

« Ses dépenses mensuelles s’élevant à 3575 $, il aurait donc été très difficile, voire impossible, de tout rembourser », explique Karine Lavigne, conseillère en redressement financier et en insolvabilité chez Raymond Chabot.

Pire encore, Kevin s’est retrouvé privé de son permis de conduire, suspendu par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) à la demande de sa compagnie d’assurance, en raison du montant de plus de 7200 $ qu’il lui doit encore.

Bâtir une vie plus stable

Deux options s’offrent à Kevin pour pouvoir remonter la pente et sortir de sa situation d’insolvabilité : la faillite ou la proposition de consommateur.

« Il préférait éviter la première, car il avait déjà fait faillite il y a quelques années. Une deuxième faillite a des conséquences considérables sur le dossier de crédit, et ce, pendant très longtemps », mentionne Karine Lavigne.

C’est pourquoi il a préféré la proposition de consommateur. Celle-ci consiste à proposer un montant aux créanciers, moindre que celui qui leur est dû, et payable sur une période maximale de 60 mois. Les effets négatifs sur le dossier de crédit sont moins dommageables que ceux d’une faillite.

« De plus, étant donné que ses revenus allaient probablement grimper dans les prochains mois en raison d’un changement d’emploi, s’il avait fait faillite, les versements à effectuer chaque mois auraient eux aussi été augmentés. Ce n’est pas le cas avec une proposition », ajoute la conseillère en redressement financier.

Les créanciers ont accepté son offre, laquelle tenait également compte d’une amélioration éventuelle de ses revenus pendant la durée du remboursement. Kevin sera donc libéré de toutes ses dettes et pourra bâtir une existence plus stable, pour assurer son bien-être et celui de ses enfants.

Sa situation financière

Actif :

Hyundai Elantra 2014 : aucune valeur

Dettes :

Gouvernement du Canada : 2579 $

Gouvernement du Québec : 3785 $

Cartes de crédit : 15 469 $

Assurances : 7203 $

Télécommunications : 2239 $

Marges de crédit : 21 150 $

TOTAL DES DETTES : 52 425 $

Revenus mensuels :

Salaire : 2850 $

Allocations familiales provinciales : 328 $

Allocation enfant fédérale : 625 $

TOTAL DES REVENUS : 3803 $

Dépenses mensuelles :

3575 $ (incluant loyer, téléphone, électricité, essence, épicerie, permis et immatriculation, prêt auto, garderie, etc.)