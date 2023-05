Évènements gastronomiques: des célébrations à prévoir en mai

Semaine de la Pizza

1er au 14 mai

Photo fournie par La Cage

Des centaines de restaurants à travers le Canada proposent des pizzas en édition limitée spécialement pour les festivaliers, qui peuvent voter pour leur pizza préférée. À déguster sur place ou se faire livrer par DoorDash.

▶ lapizzaweek.com

Semaine du cidre

4 au 14 mai

Photo fournie par Semaine du cidre du Québec

Rendez-vous annuel avec les producteurs de cidre offrant différentes activités de dégustation, visites et lancements de produits, dans des cidreries, bars, restaurants et détaillants un peu partout dans la province.

▶ cidreduquebec.com/semaineducidre/

Yatai Montréal - La Semaine Japon

8 au 14 mai

Découverte du Japon et de sa tradition culinaire par le biais de dégustations et d’activités à travers une vingtaine de restaurants et boutiques de Montréal. Grand rassemblement de chiens japonais shibas et akitas, le 13 mai.

▶ yataimtl.com

Pasta Fest

11 au 24 mai

Une vingtaine de restaurants participants de Montréal concoctent un plat de pâtes spécial pour l’occasion, cette année sur le thème du Ragù bolognese. Compétition amicale en présence de Katie Parla, journaliste culinaire spécialiste de la cuisine italienne, venue de Rome pour être juge.

▶ pastafestmtl.com/

Festival Bouffe, bière et boisson

11 au 14 mai

Première édition de cet évènement de dégustation où les produits alimentaires et plusieurs types de boisson, dont les cidres, vins, bières, spiritueux et sans alcool, sont mis à l’honneur. Parc Casimir-Dessaulles, centre-ville de Saint-Hyacinthe.

▶ festivalbbb.com/

Les pommiers en fleurs au Domaine Lafrance

15 au 27 mai

La plus belle saison pour une ballade et un pique-nique gourmand dans les vergers en fleurs, où le Domaine Lafrance a érigé une arche d’entrée sous laquelle sabrer le mousseux.

▶ domainelafrance.com

Mondial de la bière

18 au 21 mai

Grande célébration consacrée à la bière, se déroulant dans le bâtiment historique de la Gare Windsor au centre-ville de Montréal, et réunissant plusieurs microbrasseries québécoises et internationales, avec plus de 400 bières en dégustation.

▶ festivalmondialbiere.qc.ca/

Semaine des hydromels du Québec

19 au 28 mai

Première édition de cet évènement consacré aux alcools produits à partir du miel. Dégustations, ateliers d’initiation, évènements spéciaux se déroulent chez les producteurs, certains détaillants et restaurants, et au Marché Jean-Talon.

▶ hydromelsduquebec.com

Marché Asiasie

26 au 28 mai

Organisé pour la première fois à Montréal dans le cadre du Mois du patrimoine asiatique, le Marché Asiasie réunit une quarantaine de marchands de produits asiatiques au Time Out Market. Animation et ateliers.