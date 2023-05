HAFFENDEN, née ASSELIN

Denise



Le 1er mai 2023 est décédée Denise Asselin Haffenden, à l'âge de 75 ans, épouse de feu John David Haffenden.Elle laisse dans le deuil son fils Luke (Ranya), ses petits-enfants Noah et Eden, ses frères Yvon, Pierre, André, Richard et sa soeur Simone ainsi qu'autres parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.450 463-1900