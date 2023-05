Floride: les incontournables de Patrick Norman et sa dulcinée Nathalie Lord

Quand Patrick Norman a fait découvrir la Floride à son épouse, l’auteure, compositrice et interprète Nathalie Lord, le coup de foudre de cette dernière pour l’État des oranges a été tellement fort qu’elle lui a avoué vouloir y passer plus de temps, et même de s’y installer une partie de l’hiver.

Ses propos ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd, et le couple espère maintenant, comme des centaines de milliers de Québécois, prendre la route du sud quelques mois par année. Pour sa part, Patrick Norman connaît la Floride depuis les années 1970, car c’est à cette époque qu’il a commencé à s’y produire.

« Au départ, c’est Pier Béland qui m’a invité à venir chanter pour les snowbirds, comme Michel Louvain, Paolo Noël, Pierre Lalonde et plusieurs autres artistes le faisaient. C’est très agréable de jouer devant des Québécois en vacances. L’ambiance est à la fête, les gens sont de bonne humeur, ils veulent s’éclater, danser, s’amuser... Le show est plus facile à faire lever », nous a confié l’auteur, compositeur et interprète de 76 ans.

La Placita, Lake Worth Beach

Photo fournie par Marie Poupart

En voyage, essayer différents plats et explorer différentes cuisines fait partie du plaisir. Il suffit d’aller faire un tour du côté du petit restaurant mexicain La Placita à Lake Worth Beach pour s’en rendre compte. Son allure snack bar ne paie pas de mine, mais ne vous fiez surtout pas aux apparences, les mets, bien qu’abordables, sont un pur délice ! Lake Worth Beach est une ville sympathique, branchée et vibrante. Aussi, avant ou après votre passage à la Placita, profitez-en pour vous balader au centre-ville où se trouvent d’autres restaurants, des bars accueillants et où il y a même un théâtre. L’architecture est remarquable et très colorée. Bien sûr, il faut se rendre à la plage municipale, rendue populaire par sa longue jetée, et son restaurant, Benny’s on the Beach.

Deck 84, Delray Beach

Photo tirée de Facebook.com/deck84delray

En circulant sur la réputée Atlantic Avenue, à Delray Beach, et en vous dirigeant vers l’est, pas très loin de l’océan, vous arriverez à l’un de nos incontournables en Floride : le restaurant Deck 84. Sûrement notre lieu favori pour un bon repas de fruits de mer ou de poisson, avec en prime une vue époustouflante sur l’Intercoastal sans oublier les superbes yachts à faire rêver. C’est très beau en soirée quand les palmiers sont illuminés, ça ajoute de la magie au décor.

Island Queen Cruises and Tours, Miami

Une chose à ne pas rater : aller se promener en bateau sur les canaux et se rincer l’œil en admirant les résidences incroyablement luxueuses. L’une des façons les plus abordables de le faire est de faire une croisière avec l’entreprise Island Queen Cruises and Tours pour un départ à partir de Bayside Marketplace à Miami.

Durant environ une heure trente, ces ballades sont commentées, et vous pourrez apprendre le nom de vedettes qui résident dans certaines de ces somptueuses demeures. Et il y a bien plus que les maisons à découvrir. Les aménagements paysagers sont en soi un plaisir pour les yeux, de véritables tableaux. En faisant cette petite croisière sympathique et relaxante, j’ai su où avait habité Al Capone et où se trouve la maison de Ben Affleck. Comme tout est parfait, ça nous fait rêver.

La Floride aujourd’hui

Photo fournie par Marie Poupart

Au cours des dernières années, nous avons eu la chance de séjourner en Floride alors que nous étions invités à donner des spectacles sur la scène du Thunderbird à Sunny Isles. Nous avons alors découvert en amoureux de petits coins charmants et nous nous sommes remis en forme en faisant de longues marches sur la plage. Là-bas, nous avons eu l’occasion de revoir des amis, comme la chanteuse Brigitte Leblanc qu’on aime qualifier de « bonheur sur deux pattes », sans oublier notre bon ami, le chanteur country René Turgeon.

J’ai aussi beaucoup de membres de ma famille qui passent l’hiver en Floride, alors ça nous permet de nous rencontrer.

IL Bellagio, West Palm Beach

Si vous recherchez une ambiance feutrée pour une soirée en tête à tête ou encore pour prendre un repas sur une grande terrasse, le restaurant IL Bellagio est vraiment la place à West Palm Beach. Ce resto italien plutôt chic, au service impeccable, sert un menu de grande qualité, et nous y avons passé d’excellents moments en amoureux, Nathalie et moi. Il se trouve en plein cœur de West Palm Beach, à The Square, un emplacement tout à fait séduisant avec ses fontaines, ses boutiques et son aménagement paysager abondamment fleuri.

Son amitié avec Pier Béland

De cette époque, je garde des souvenirs précieux des soirées passées en compagnie de ma grande amie, Pier Béland, et de son époux, André Véronneau.

Pier Béland était tout un personnage et nous avons beaucoup rigolé ensemble. Elle avait son style bien à elle, mais elle était surtout une très grande dame, bourrée de talent.

Une tendre amie à qui j’ai pu rendre visite à l’hôpital jusqu’à quelques jours avant son départ.

Fort Lauderdale Beach (Las Olas Beach), Fort Lauderdale

Photo fournie par Marie Poupart

Quand Nathalie a mis les pieds pour la première fois sur la plage de Fort Lauderdale, dans le secteur Las Olas, elle m’a dit spontanément qu’elle aimerait bien vivre en Floride, tellement elle est tombée sous le charme de cette plage. Quel bonheur d’y marcher main dans la main, à contempler l’océan, les belles voitures tout en s’arrêtant, chemin faisant, à l’une des terrasses en face de la mer pour siroter une bonne boisson rafraîchissante. Le décor était à ce point parfait que Nathalie et moi avions l’impression de nous retrouver dans un film. Seule ombre au tableau, le fameux spring break. Idéalement, il faut éviter d’y aller à cette période de l’année, car la plage est tellement bondée qu’il n’est même pas possible d’apercevoir le sable ! Et puis on ne quitte pas l’endroit, sans aller fureter sur le boulevard Las Olas, une rue animée parfaite pour observer les gens et faire du lèche-vitrine.

La musique toujours au rendez-vous

Enfin, nous en profitons pour jammer, que ce soit sur la plage, autour d’une piscine ou chez des amis. « Nos guitares nous suivent partout, même en vacances. La musique fait partie intégrante de nos vies ! On ne peut pas se passer des chansons bien longtemps », a confié Nathalie Lord.

La saison prochaine, si nous réalisons notre souhait de devenir snowbirds, nous aimerions profiter du temps doux pour faire du vélo, et jouir du paysage. Nous sommes convaincus qu’un séjour en Floride peut nous ajouter des années de vie, car là-bas, tout sera calme, luxe et volupté.

