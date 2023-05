«Il y a plus de traces»: les castors continuent de faire des ravages à Verdun

Les castors de Verdun continuent de faire ravages le long des berges du fleuve Saint-Laurent malgré les mesures prises par la Ville de Montréal.

«Il y a plus de traces que l’an dernier», dit sans hésiter Hua Li, qui travaille dans le secteur et qui a profité de sa pause du midi pour relaxer sur un tronc d’arbre tombé près d’un sentier après avoir été coupé par un castor.

Autour, les ravages du rongeur sont manifestes, des petits arbres grugés aux troncs complètement rongés. Un arbre est même tombé sur le sentier menant à la plage.

Anouk Lebel / JdeM

«Ça peut être dangereux parce que l’été, il y a des gens qui viennent se baigner ici, des embarcations nautiques», fait remarquer Mme Li.

Cohabitation

Il y aurait cinq ou six castors à Verdun, selon le site internet de la Ville.

Leur nombre n’a pas augmenté, mais leur présence est plus visible parce que les gens fréquentent davantage les berges.

«On encourage de plus en plus l'accès à l'eau et au fleuve, donc c'est sûr que les gens sont plus exposés à la faune», fait valoir le conseiller de Ville Sterling Downey.

L'élu de Projet Montréal observe un déplacement des familles de castors vers les milieux plus fréquentés à la suite de travaux dans le secteur, dont ceux du pont Champlain.

«Le bruit, la lumière, l'intervention des camions et des humains sur le chantier les a déplacées«, souligne-t-il.

Anouk Lebel / JdeM

À son arrivée en poste, en 2013, il a changé d'approche par rapport à l'ancienne administration de Denis Coderre, qui misait sur le trappage pour contrôler la population et minimiser les dommages.

L'équipe de Projet Montréal a bénéficié de l'aide de bénévoles pour grillager près de 2000 arbres sur les bandes riveraines. Elle a aussi planté des espèces d'arbres dont les castors sont moins friands.

Anouk Lebel / JdeM

Prolifération

Dans les dernières années, les castors prolifèrent un peu partout au Québec en l’absence de prédateurs comme le loup ou les oiseaux de proie, explique le biologiste Jacques Prescott.

«Dans la région métropolitaine, ces animaux-là ne sont pas assez nombreux pour contrôler la population», souligne l’auteur de Mammifère du Québec et de l’est du Canada.

Il ajoute que le trappage est beaucoup moins lucratif qu’auparavant, ce qui contribue à l’augmentation de la population de castors.

Anouk Lebel / JdeM

Nuisance

Si en milieu naturel cet animal est un «bienfaiteur» pour son écosystème, sa présence peut devenir une nuisance en milieu urbain, souligne le biologiste Michel La Haye.

«Il y a des usages contradictoires. On veut des arbres pour ornementer les bords de l’eau, et les castors ont besoin de les gruger en hiver pour survivre», détaille celui qui a longtemps été trappeur de castors dans la région métropolitaine.

Alimentation du castor

Le castor mange des herbes, des feuilles et des plantes aquatiques

Il s’intéresse aux arbres surtout à l'automne et à la fin de l'hiver

Ses préférés sont le peuplier, le peuplier faux-tremble, le saule et le bouleau

Un demi-hectare nourrira un castor pendant une année

Le diamètre des arbres qu’il gruge peut aller jusqu’à environ 40 cm

Source: Ville de Montréal