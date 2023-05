Voici 5 bonnes raisons de visiter la Gaspésie entre deux saisons

La Gaspésie est souvent prise d’assaut pendant les vacances d’été. En s’y rendant entre deux saisons, on évite la cohue dans les lieux courus, on peut profiter du calme de la nature et on s’offre le cadeau précieux d’avoir presque pour soi la beauté des montagnes et des bords de mer gaspésiens. La preuve en 5 bonnes raisons.

1) LES SENTIERS DE MARCHE

Photo fournie par Sarah-Émilie Nault

Plusieurs sentiers de randonnée sont malheureusement impraticables entre deux saisons, car leurs lieux de départ ne sont pas dégagés. Toutefois, sur le conseil d’un garde de Parcs Canada, on a pu troquer les sentiers montagneux pour le bitume de la route habituellement réservée aux voitures en été et vivre un moment de grâce en accédant au Cap Bon Ami du parc national Forillon. Huit kilomètres aller-retour en laissant la voiture au bord de la route pour marcher jusqu’au stationnement, puis jusqu’au camping menant au cap plongeant dans des eaux turquoise.

2) LA GASTRONOMIE GASPÉSIENNE

Photo fournie par Sarah-Émilie Nault

Les petits casse-croûte ne sont pas encore ouverts en mai, mais les poissonneries, microbrasseries et restaurants le sont. À Sainte-Flavie, on se gâte au restaurant Au goût du large (dans l’hôtel Le Gaspésiana), à Matane on découvre les bières brassées à La Fabrik, à Mont-Louis on tombe amoureux de L’auberge L’Amarré (coup de cœur absolu pour ce mignon bistro-café-boutique-terrasse) et à Carleton-sur-Mer, on goûte aux plats composés de produits de la mer du restaurant en bord de mer Le Naufrageur.

3) LES PLAGES DÉSERTES

Photo fournie par Sarah-Émilie Nault

Il vous faudra un coupe-vent, une tuque et des gants, mais les balades sur les plages quasi désertes, face au vent du large, valent tout l’or du monde (doublement si vous partez, comme nous, avec pitou). Mention spéciale à la plage recouverte de jolies pierres colorées de Sainte-Anne-des-Monts, la plage de la communauté Marsoui, la large plage de sable de Penouille et celle de Cap-aux-Os de Forillon. Le plaisir absolu – et gratuit – de notre voyage.

4) LA ROUTE DES PHARES

Photo fournie par Sarah-Émilie Nault

Amateurs de photographie et d’histoire, les phares de la Gaspésie – aux alentours déserts! – font partie des plus beaux sujets qui soient. On roule doucement au bord de l’eau et on s’arrête lorsqu’un phare se pointe le bout du nez. Une carte touristique de la route des phares existe en ligne ou en version papier ; on la trouve aussi dans les principaux commerces. Quelques phares où vous arrêter : phare de la Point-Mitis, de La Martre, du Cap-de-Madeleine et de Cap-des-Rosiers (magnifique endroit) près de Gaspé.

5) LES CAFÉS OÙ RENCONTRER DES GASPÉSIENS

Photo fournie par Sarah-Émilie Nault

Amateurs de bon café et de belles rencontres, vous serez charmés par ces bonnes adresses gaspésiennes : le bien branché café Paquebot de Gaspé (café de la troisième vague, petit cousin du café Paquebot de Montréal), la populaire Brûlerie du Quai de Carleton-sur-Mer (et sa terrasse offrant un point de vue sur la mer) et le café Nath & Compagnie, un café-librairie située à deux pas du fameux rocher, là où les chiens sont plus que bienvenus.

►Pour planifier votre voyage en Gaspésie : tourisme-gaspesie.com/fr/accueil.html

►Propriétaires de chiens, de nombreux hébergements vous permettent de voyager avec pitou en Gaspésie, moyennant un supplément. Un outil pratique en ligne : bringfido.com/