La paranoïa qui affecte Moscou gagne Pékin et c'est inquiétant

Selon le journal japonais Nikkei, l’OTAN se proposerait d’ouvrir un bureau de liaison à Tokyo. Il n’en fallait pas davantage pour alerter le gouvernement chinois, qui accuse l’OTAN de chercher à « déstabiliser l’Asie-Pacifique et le reste du monde ».

Pourtant, il n’est pas question que l’OTAN accepte dans ses rangs de nouveaux membres, sauf s’ils sont européens. L’article 10 du Traité de l’Atlantique Nord l’interdit explicitement. En revanche, suite au 11 septembre 2001, l’OTAN s’est officiellement donné le pouvoir d’intervenir hors des frontières européennes ou nord-américaines. La rhétorique du gouvernement chinois est cependant inquiétante parce qu’elle suit celle de la Russie. La Russie a en effet prétexté entre autres l’expansion de l’OTAN dans les pays autrefois sous domination russe pour justifier sa guerre contre l’Ukraine. Plusieurs indices laissent penser que la paranoïa qui affecte Moscou est en train de gagner Pékin.

1. Quels sont les signes de paranoïa chez les dirigeants chinois ?

Sur le plan de l’information, la Chine est en train de se refermer sur elle-même. Ce mercredi, le gouvernement chinois a élargi sa loi contre l’espionnage en étendant les délits pour lesquels des étrangers peuvent être arrêtés en Chine. Mais surtout, le gouvernement chinois a considérablement restreint l’accès à diverses données économiques et politiques qui étaient auparavant accessibles en ligne. Au point où des investisseurs étrangers seraient inquiets de l’absence d’informations essentielles sur les entreprises qu’ils financent. Ces nouvelles politiques s’ajoutent aux diverses mesures vexatoires et menaçantes auxquelles les journalistes étrangers doivent faire face. L’atmosphère de défiance qui s’installe en Chine dans les milieux gouvernementaux commence à rappeler celle des années de Mao.

2. L’OTAN peut-elle changer la dynamique militaire dans la région asiatique ?

La force de l’OTAN est qu’une attaque contre un de ses membres est considérée comme une attaque contre tous. Or, en cas d’attaque de la Chine contre la Corée du Sud, le Japon, Taïwan ou des pays d’Asie du Sud-Est, il est loin d’être évident que les pays européens entreraient en guerre. Le degré avec lequel les États-Unis s’impliqueraient dans une telle guerre est lui-même sujet à débat. A priori, l’ouverture d’un bureau de liaison de l’OTAN à Tokyo ne change rien à la dynamique militaire dans la région asiatique. L’OTAN a cependant signé des partenariats stratégiques avec la Corée du Sud, le Japon et l’Australie.

3. Pourquoi la Chine réagit-elle si fortement si la dynamique n’a pas changé ?

En 2022, l’OTAN a reconnu pour la première fois que la Chine constituait une menace pour les intérêts et les valeurs de ses membres dans les domaines militaires, politiques et économiques. Selon l’OTAN, la Chine chercherait entre autres à saper l’ordre international actuel et à diviser entre eux les membres de l’OTAN. Elle mènerait des « opérations hybrides ou cybermalveillantes [une] rhétorique hostile et [d]es activités de désinformation [...] qui portent atteinte à la sécurité de l’Alliance ».

4. Les attaques contre l’OTAN font-elles partie de la désinformation chinoise ?

À l’évidence, la Chine applique la vieille tactique qui consiste à penser que la meilleure défense est l’attaque. Cette même tactique que le gouvernement chinois utilise quand il accuse le Canada de « calomnie » dans l’affaire de la tentative d’intimidation d’un élu canadien par un diplomate chinois.

5. Une guerre contre la Chine se prépare-t-elle ?

Personne ne veut d’une telle guerre, mais l’agressivité de Xi Jinping pourrait finir par enflammer les esprits.