Le visage de Charles III remplacera celui de sa mère sur la monnaie canadienne; c'est ce qu'a annoncé le Cabinet du premier ministre dans un communiqué samedi.

Le gouvernement a demandé à la Monnaie royale canadienne de concevoir les pièces de circulation canadiennes à l’effigie de Sa Majesté le roi Charles III.

La Monnaie royale canadienne frappe des pièces de monnaie canadiennes à l’effigie du monarque en titre depuis son inauguration en 1908.

Aujourd’hui, le gouvernement a obtenu de la part de la Banque du Canada la confirmation que le portrait de feue la reine Elizabeth II qui figure sur les billets de 20 $ sera remplacé par le portrait de Sa Majesté le roi Charles III au cours du prochain processus de conception.

AFP

Le monarque en titre est représenté sur les billets de banque canadiens depuis que la Banque du Canada a commencé sa production en 1935.

Le Commonwealth est maintenant dirigé par Sa Majesté le roi Charles III. Les pays membres continueront de travailler ensemble afin de faire avancer la démocratie, la paix et la prospérité - des valeurs qu’ils partagent. Ces pays collaborent pour améliorer la vie des populations et favoriser la représentation des petits États vulnérables sur la scène internationale. Le Commonwealth a réalisé des progrès importants dans la promotion de la gouvernance démocratique, la protection environnementale, l’éducation et le développement durable.

«Aujourd’hui, nous célébrons le règne de Sa Majesté le roi Charles III et réitérons l’engagement indéfectible du Canada envers le Commonwealth», a dit le premier ministre Trudeau.

«Lors de cette occasion mémorable, rappelons-nous les valeurs que nous partageons, à savoir l’inclusion, la diversité et le respect des droits de la personne, pendant que nous continuons à bâtir ensemble un avenir meilleur pour tous les membres du Commonwealth.»

Lors de sa visite à Londres, le premier ministre Trudeau rencontrera plusieurs autres dirigeants, dont le premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, le premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Chris Hipkins, et le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, avant de rentrer à Ottawa le dimanche 7 mai 2023.