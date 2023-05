Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus ou chefs de parti politique qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

BERNARD DRAINVILLE, CAQ

Il est temps que le ministère de l’Éducation ait accès aux données des écoles pour mieux cibler des interventions. Le ministre pourra aussi renverser des décisions douteuses de centres de services scolaires. Québec s’est souvent buté à l’autonomie de ces entités malgré des aberrations. Par contre, il faudra plus de ressources dans les écoles...

PAUL ST-PIERRE-PLAMONDON, PQ

Bonne intervention sur le taux d’intérêt payé par les jeunes pour rembourser leur prêt étudiant. Après un gel de deux ans, l’intérêt sur l’aide financière atteint 7,2 %. Le PQ propose que l’État devienne créancier et fixe ses propres taux. « La dernière chose que nous avons besoin, c’est d’engraisser les banques sur le dos des jeunes », a dit le chef péquiste.

SONIA BÉLANGER, CAQ

Possiblement une solution d’avenir mise en marche : elle a annoncé huit projets pilotes d’hospitalisation à la maison. Des patients, particulièrement les plus âgés, pourront entrer plus rapidement à domicile et être suivis grâce à des moyens technologiques. La Fédération des médecins spécialistes contribue également.

GENEVIÈVE GUILBAULT, CAQ

Après avoir annoncé la mort du troisième lien routier sans émotion, la vice-PM a démontré sa désinvolture en jouant à un jeu de mots pendant l’étude des crédits de son ministère. Puis, elle dit ne pas savoir si elle a communiqué au PM Legault le coût estimé du nouveau projet de tunnel de transport en commun !

En vrac

Citation de la semaine :

« Ils mentent, on sait qu’ils mentent, ils savent qu’on sait qu’ils mentent, et ils continuent de mentir. » – Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, concernant l’attitude des caquistes à l’égard du projet de troisième lien Québec-Lévis.

Pas de vin de territoires occupés

Haroun Bouazzi a pris la patronne de la SAQ par surprise lors de l’étude des crédits, en lui demandant pourquoi elle acceptait que soit vendu au Québec du vin israélien produit en territoire occupé. « Vous me posez une question à laquelle je ne me suis pas préparée », a bredouillé Catherine Dagenais en haussant les épaules, bien embêtée.