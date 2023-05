«Les gardiens de la galaxie vol. 3»: James Gunn et sa bande tirent leur révérence

Impossible d’échapper à la nostalgie et à l’émotion lors des rencontres, virtuelles ou téléphoniques, avec James Gunn, Chris Pratt, Chukwudi Iwuji, Will Poulter, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn et Kevin Feige à l’occasion de la sortie de Les gardiens de la galaxie vol. 3.

Ils étaient sur leur 31 devant la caméra retransmettant la conférence de presse en direct de Los Angeles ou, après, lors des entrevues téléphoniques avec l’Agence QMI. Car ce troisième volume des aventures de Starlord (Chris Pratt) et de son équipe de désaxés de l’espace est, selon les dires du réalisateur James Gunn, le dernier avant un bon moment.

La production du long métrage a été ardue, James Gunn – désormais grand patron de l’univers DC chez les studios Warner – avait été congédié pour cause d’anciens gazouillis provocants... puis réembauché sous la pression des fans, une escarmouche publique que tant le cinéaste que Kevin Feige, à la tête des studios Marvel, ont su oublier le temps de vanter les mérites de cet opéra spatial démesuré et à la folie presque contagieuse.



Une décennie bien remplie

Le premier Gardiens de la galaxie en 2014 était un ovni dans la planète Marvel. Les 122 minutes de musique tonitruante, d’humour délirant, de scénario touffu, de personnages étranges et décalés – dont un arbre passant son temps à déclamer Je suis Groot ou un raton laveur pro de la gâchette – avaient néanmoins séduit les aficionados, renflouant les coffres de Marvel à concurrence de 773,3 millions $US. Et une nouvelle ère s’était ouverte chez les super héros, une marquée par l’autodérision et la surenchère de légèreté scénaristique.

«Ce film avait vraiment pour objectif de clore l’histoire parce qu’il était prévu depuis toujours que Les gardiens de la galaxie soit une trilogie, a ainsi commenté Kevin Feige. Notre but a toujours été de rendre justice aux amateurs de longue date de ces personnages ainsi qu’aux cinéphiles qui n’avaient jamais entendu parler d’eux ou qui ne les ont connus qu’à travers les affiches et les bandes-annonces.»

James Gunn n’a pas caché que la bande de joyeux drilles allait lui manquer. «Je suis triste. J’aime vraiment tous les personnages. Évidemment, j’ai une tendresse particulière pour certains d’entre eux dont Rocket», a-t-il dit.

Rocket, le fameux raton laveur parlant et amateur d’armes à feu, est le sujet principal de ce long métrage au budget pharaonique d’environ 250 millions $US et dont on taira toute information susceptible de dévoiler des éléments précis de l’intrigue. Le personnage, créé grâce à la captation des mouvements de Sean Gunn – frère du réalisateur et également, cette fois-ci, voix de Rocket jeune – et au doublage de Bradley Cooper est le résultat d’expériences démoniaques menées par le Maître de l'évolution, incarné de main de maître par le britannique Chukwudi Iwuji.

Un méchant vraiment méchant

Comme bon nombre d’artisans de films de super héros – pensons à Kenneth Branagh ou à Anthony Hopkins chez Marvel et à Christopher Nolan ou Helen Mirren chez DC –, Chukwudi Iwuji possède une formation classique.

«Consciemment et inconciemment, je suis le produit de ma vie et de mon expérience professionnelle, notamment théâtrale. Aussi, quand j’ai lu le scénario, j’ai été frappé par la musicalité de ses dialogues, le lyrisme de ses paroles et la manière dont il parle et tout cela a immédiatement fait remonter ma formation», de souligner ce membre de la prestigieuse Royal Shakespeare Company à l’Agence QMI.

«Le Maître de l'évolution est un personnage grandiose. Même si le public ne s’en aperçoit pas, certaines scènes m’ont obligé à me dépasser physiquement et vocalement et c’est ma formation théâtrale qui m’a permis de les interpréter.»

«Mon inspiration première pour travailler le personnage m’est venue du scénario. Ensuite, j’ai – comme pour tous mes rôles – utilisé mon imaginaire. Tous mes acteurs préférés ont incarné des méchants, à un moment de leur carrière, que l’on pense à Gary Oldman, Alan Rickman ou Peter O’Toole. Et toutes ces performances sont emmagasinées quelque part dans mon cerveau.»

Mais Chukwudi Iwuji a tenu à préciser que «James Gunn m’avait indiqué, dès le début du projet, qu’il fallait que j’ancre le Maître de l'évolution dans la réalité, même s’il est un méchant de l’espace. Pour moi, cela voulait dire que j’allais me concentrer sur le fait qu’il terrifie, qu’il est obsédé [par son projet], qu’il est assoiffé de pouvoir, qu’il méprise l’humanité. C’est ce raisonnement qui m’a permis de prononcer des répliques comme ‘Il faut tous les incinérer’ sans aucune émotion. Le Maître de l’évolution fait ce qu’il faut faire, et c’est ça qui fait peur chez lui.»

Si le film – comme quasiment tous les longs métrages du genre – est franchement manichéen, Chukwudi Iwuji est beaucoup plus nuancé, une tonalité transcrite dans son interprétation.

«Je ne veux absolument pas opposer les héros aux méchants. Pensons à Tony Stark par exemple... Quel cheminement extraordinaire pour le Iron-Man de Robert Downey Jr.! En général, les frontières pour un personnage de méchant sont beaucoup plus élastiques que celles d’un super héros. On peut les repousser comme on veut. La vision du Maître de l’évolution que James avait écrite dans le scénario me permettait d’aller plus loin dans l’émotion, dans l’immobilité, dans le désespoir. Dès la première page, je me suis dit que j’allais pouvoir m’amuser.»

Bye-bye ou pas...

On le sait bien, personne ne disparaît vraiment dans l’univers cinématographique de Marvel (UCM), pas plus Starlord que les autres figures emblématiques.

Dans ce Volume 3, Peter Quill est «perdu, vraiment perdu. Il y a, dans le film, un merveilleux monologue de Dave Bautista qui tient ses paroles de Mantis. Il explique que Peter Quill est un gars qui a besoin d’apprendre à nager. Il a sauté de nénuphar en nénuphar, de femme en femme et de relation en relation. Je pense que c'est une condition très humaine», a détaillé Chris Pratt.

Et après trois longs métrages avec James Gunn, l’acteur «sauterai[t] sur l’occasion» d’en faire trois autres. «Faire des films est vraiment amusant. Quand vous arrivez à le faire avec des gens que vous aimez, c'est encore plus amusant. C'est le principe d’un voyage, même si la destination n’est pas toujours géniale. Avec James, le voyage et la destination ont été exceptionnels. Ses films sont incroyables, je ne sais pas comment il fait. Et donc, égoïstement, je serais prêt à faire face à un terrible voyage pour arriver à cette destination. Mais c'est aussi un voyage incroyable.»

«Les gardiens de la galaxie vol. 3» a atterri sur les écrans de la province le 5 mai.