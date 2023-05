Hydro-Québec: les pannes s’accélèrent, les Québécois doivent s’y préparer

Vous n’avez pas la berlue, les pannes d’électricité causées par des événements météo majeurs sont de plus en plus nombreuses. Et Hydro-Québec invite la population à faire sa part pour affronter ces périodes d’interruption de service.

La vice‐présidente au développement durable d’Hydro-Québec s’est permis une parenthèse dans un échange avec le député libéral Gregory Kelley lors de l’étude des crédits budgétaires, jeudi, pour passer un message à la population.

«Je me permettrais peut-être de souligner qu’on parle beaucoup de changements climatiques, d’adaptation, de résilience. Hydro-Québec, on va amener ça le plus loin qu’on peut, mais je pense qu’il faut se poser la question entre nous, socialement aussi, puis comme clients, de s’assurer qu’on soit prêts quand il y des pannes qui se produisent», a déclaré Julie Boucher, aux côtés du ministre Pierre Fitzgibbon.

Les pires depuis 2019

La VP a relevé que, sur les 15 événements météo majeurs ayant causé des pannes depuis 1987, «les cinq plus importants ont eu lieu depuis 2019» (voir tableau à la fin du texte).

«Je ne veux pas être un oiseau de malheur, mais certainement qu’il faut se préparer et s’assurer qu’on anticipe qu’il puisse arriver des pannes», a-t-elle poursuivi.

Hydro-Québec «va tout faire pour qu’elles soient les moins nombreuses possible, les moins longues possible». «Mais il faut aussi comme clients, comme propriétaires d’entreprises, comme communautés, se préparer à cette éventualité», a averti Mme Boucher (voir autre tableau ci-bas).

Froid et nourriture perdue

En effet, les coupures de courant ont des effets fâcheux, démontre un sondage Léger auprès des consommateurs demeurés sans électricité après le verglas en avril dernier.

72% des répondants ont dû s’habiller plus chaudement à l’intérieur de leur domicile parce que la température était trop basse, tandis que 52% ont dû jeter de la nourriture.

De la même façon, 39% n’avaient plus de moyens de communication parce que leurs appareils électroniques étaient déchargés, 29% ont dû se réfugier chez des amis et 9% ont fait appel aux abris d’urgence mis en place par leur municipalité.

La crise n’avait pourtant duré que quelques jours pour la majorité des utilisateurs, une semaine pour les moins chanceux.

États du réseau

En décembre dernier, la vérificatrice générale du Québec avait noté une baisse de la fiabilité du réseau électrique, en raison de ses infrastructures vieillissantes.

Mais Hydro-Québec plaide que «la fréquence et la durée des événements climatiques sont la cause de ces événements». «Quand un arbre mature ou un cabanon s’abat sur notre réseau, aussi costaud serait-il, il ne résistera pas», affirme Francis Labbé, en précisant qu’un cabanon emporté par le vent a bel et bien endommagé le réseau lors du Derecho au printemps dernier.

Ce ne sont pas des transformateurs en fin de vie qui expliquent ces pannes, c’est la violence des événements météo qu’on a connus», ajoute-t-il.

Malgré cela, Hydro-Québec est à pied d’œuvre pour faire face à ces événements de plus en plus fréquents. «Par exemple, nos investissements en maîtrise de la végétation sont passés d’environ 60 millions de dollars en 2018 à plus de 100 millions en 2021, et nous visons environ 125 millions en 2024», écrit le porte-parole.

Voici les 10 événement les plus importants événements survenus depuis 1987. En jaune, ceux survenus depuis 2009:



DATE ALÉAS MÉTÉOROLOGIQUES CLIENTS X HEURES D'INTERRUPTION MAXIMUM DE CLIENTS INTERROMPUS 1 1998-01-05 Verglas 134 848 763 1,4 millions 2 2023-04-11 Verglas 45 954 497 1 125 000 simultanés,

1 300 000 total 3 2019-10-31 Tempête de pluie et de vent 25 172 827 990 000 4 2022-05-21 Derecho 22 977 172 555 000 5 2022-12-23 Tempête de vents violents et précipitations mixtes 16 214 151 380 000 simultanés,

640 000 total 6 2013-07-19 Orages violents 12 880 198 487 354 7 2019-04-08 Verglas et forts vents 10 490 781 319 602 8 1999-07-4 Derecho 9 878 047 404 645 9 2006-08-01 Vents-Microrafales 9 388 232 473 266 10 1997-01-06 Verglas 8 252 390 227 072

Source : Hydro-Québec

Les recommandations d’Hydro-Québec pour se préparer aux pannes

►Avoir chez soi en tout temps une trousse d’urgence qui contient les articles essentiels pour subvenir aux besoins de première nécessité de votre famille pendant 3 jours:

Eau potable (6 litres par personne);

Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours);

Ouvre-boîte manuel;

Radio à piles – piles de rechange;

Lampe frontale ou de poche – piles de rechange ou lampe à manivelle;

Briquet ou allumettes et chandelles;

Trousse de premiers soins – antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.;

►Dresser une liste de coordonnées des personnes à joindre en cas d’urgence – membres de votre famille, garderie, école, municipalité, etc.

►Faire le plan d’évacuation de la maison, convenir d’un lieu de rassemblement et procéder au besoin à des exercices d’évacuation. Si vous habitez un immeuble avec un ascenseur, utilisez les marches en cas d’urgence et même lors de vos exercices d’évacuation.

►Assurez-vous de savoir comment couper l’eau, l’électricité et le gaz, s’il y a lieu.

►Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier en cas d’évacuation. Prévoyez un deuxième trajet au cas où des routes seraient impraticables.

►Faites l’inventaire de vos biens, avec preuves d'achat, photos ou bandes vidéo. Conservez ces documents et une copie de vos polices d'assurance habitation et automobile à l’extérieur de votre domicile en lieu sûr, au bureau par exemple.

►Communiquez avec votre assureur afin de vérifier la couverture de votre assurance habitation. La majorité des contrats d’assurance couvre les dommages causés par des catastrophes naturelles comme la grêle, la foudre, les tempêtes de vent ou les tornades.

*Tirées du guide Faire son plan familial d’urgence et sa trousse d’urgence, du gouvernement du Québec