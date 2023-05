Les prix ont baissé, profitez-en pour construire la terrasse de vos rêves

Après avoir déposé leur marteau depuis le déconfinement, les particuliers qui font eux-mêmes leurs travaux reprendront leurs rénos cet été alors que les entrepreneurs demeurent sollicités pour les plus gros chantiers.

« On sent que le consommateur est plus là que l’année dernière. Une des raisons qui expliquent ça, c’est que les prix ont diminué », affirme Éric Kingsley, directeur de catégorie LBM chez Rona.

Tous les produits reliés au bois, que ce soit le cèdre ou le bois blanc pour faire le bois traité, coûtent environ 15 % moins cher.

Après les ruptures de stock survenues durant la pandémie, cette ressource naturelle est à nouveau disponible en quantité. « Il n’y a plus d’enjeu d’approvisionnement chez aucun détaillant », renchérit-il.

Si les quincailleries enregistrent normalement des pics d’achalandage avec l’arrivée du printemps, les ventes suivent jusqu’ici les hauts et les bas de la météo. Or, la saison est encore jeune...

« Dès qu’on annonce une fin de semaine de beau temps, les gens se présentent en magasin dès le jeudi et le vendredi pour faire leurs achats pour faire leur terrasse le samedi ou le dimanche. Mais quand il pleut, les ventes tombent », relate M. Kingsley.

Les propriétaires qui effectuent eux-mêmes leurs travaux continuent d’entretenir leur maison, en achetant par exemple de la peinture, mais ne semblent pas s’investir dans des projets d’envergure, comme la réfection d’une cuisine ou d’une salle de bain. « Du côté des particuliers, ce n’est pas encore revenu. Ceux qui voulaient faire ces rénos l’ont fait durant la pandémie », ajoute-t-il.

Baisse non dramatique

Après le record historique des 23,5 milliards $ établi l’an dernier dans l’industrie de la construction, l’APCHQ prévoit une baisse des activités d’environ 15 % en 2023.

« Ce n’est quand même pas dramatique ! » estime Marilena Tricarico, porte-parole et experte en rénovation chez RénoAssistance.

Cette organisation, qui offre un service de référence d’entrepreneurs, observe que la rénovation demeure active en général, surtout pour les projets de réaménagement intérieur.

Selon Tricarico, les gens ont tendance à faire des rénovations environ deux ans après l’achat d’une maison. Depuis la surchauffe immobilière pendant la pandémie, les contrats pour la conversion complète de rez-de-chaussée se multiplient.

« Le télétravail est resté partout. On préfère rester dans des environnements plus chaleureux, plus conviviaux, plus fonctionnels », met-elle en contexte.

Plusieurs entrepreneurs sont plus disponibles cette année alors que d’autres continuent d’avoir un carnet de commandes bien rempli. C’est le cas de Patio Design, qui gère une trentaine d’équipes spécialisées en aménagement de cour arrière. Cette entreprise de Laval transige avec une clientèle capable de s’offrir des projets clés en main à la fois haut de gamme et sans entretien.

« Les projets sont encore plus gros, ils ont plus d’envergure », indique David Cousineau, président de Patio Design.

La terrasse comme espace de vie rêvé !

La construction de terrasses est favorisée cet été par le coût du bois en baisse, qui permet de bénéficier d’un bel espace de vie à moindre prix.

Une des versions les plus tendance consiste à construire la structure de sa terrasse en bois traité, plus économique, avec des planches en composite, qui ne nécessitent aucun entretien.

« Ces planches de composite, c’est bon à vie, ça ne se décolore pas, ça se lave avec de l’eau et du savon. Tu n’as jamais besoin de le traiter », précise Éric Kingsley, directeur de catégorie LBM chez Rona.

Si le coût du projet est supérieur, il se rentabilise après six à sept ans, en évitant les frais de produits d’entretien.

Les mobiliers-causeries avec un foyer demeurent à la mode. En plus de leur galerie où ils partagent le repas à l’extérieur, les gens aiment se construire une plateforme d’environ 12 x 12 pour s’asseoir à l’extérieur.

David Cousineau, président de Patio Design, remarque que les gens veulent profiter de l’été et recherchent la simplicité. Cette année, les aménagements pool out sont populaires. Ils sont composés d’un cabanon dont le toit se prolonge pour abriter un espace lounge, avec sofas et foyer extérieur.

« Les cours arrière sont de plus en plus petites. On est vraiment dans une optique de maximiser l’espace », illustre-t-il.

Selon M. Kingsley, les propriétaires sont ingénieux pour concevoir des murs d’intimité, avec des treillis aux modèles très originaux. Une variété de produits, comme les pergolas et les stores, permettent d’être à l’abri du regard des voisins... avec style.

10 TRUCS POUR DIMINUER LA FACTURE DE SES RÉNOS

Bien se préparer pour avoir un plan détaillé qui diminuera les erreurs et facilitera la communication avec les collaborateurs. Bien connaître son budget, les prix du marché afin de bâtir un projet réaliste. Prévoir comment se nourrir et où se loger si la zone des travaux s’annonce sinistrée. Magasiner son entrepreneur à l’avance pour avoir de bons comparatifs. La disponibilité des entrepreneurs offre une plus grande marge de négociation. Si c’est possible, faire les travaux de démolition soi-même, car cette portion des travaux augmente considérablement les coûts. Engager l’entrepreneur pour la main-d’œuvre seulement ou prendre de l’avance sur certains travaux, selon les habiletés manuelles que requièrent les tâches. Déterminer les matériaux requis et évaluer les options plus économiques. Acheter soi-même ses -produits de finition, comme les comptoirs de cuisine ou la robinetterie, afin de bénéficier d’aubaines. Recycler en se procurant des objets de seconde main qui peuvent donner un beau cachet, en plus de donner un coup de pouce à la planète. Diminuer la superficie ou l’envergure du projet.

(Source : RénoAssistance)