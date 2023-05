Pêche et aventures: des suggestions intéressantes

À chaque parution du cahier de pêche, j’essaie de trouver des suggestions intéressantes de compléments pour vos excursions.

Lorsque vous séjournez dans un chalet, dans la plupart des cas, il y a un barbecue. Pour vous permettre de réaliser des cuissons parfaites, le thermomètre intelligent Meater vous permettra de ne plus jamais faire sous-cuire ou trop cuire vos viandes. Il possède deux capteurs de température et une sonde permettant de surveiller à la fois la température interne et la température ambiante dans le four ou le grill pour un résultat supérieur. Connecté directement à votre cellulaire, il vous permettra d’éliminer les incertitudes grâce au système de cuisson guidée. Vous pourrez même planifier le moment où le repas sera prêt avec l’algorithme d’estimation avancé. Le Bluetooth a une portée sans fil allant jusqu’à 50 mètres. 149,99 $

La Compagnie Columbia présente cette saison sa nouvelle collection de chaussures de sport, la série Facet 75. Elle est tout terrain et super agrippante, vous fournissant ainsi une traction et une agilité maximale pour être en confiance sur les sentiers. À partir de 170 $

Cette veste imperméable Cliff de Columbia est respirante, avec fermeture éclair, et peut se plier pour se ranger facilement. Elle possède une capuche réglable, des poches pour les mains zippées et des poignets élastiques. Elle possède aussi un cordon de serrage à la taille. 144,99 $

Cette saison, la compagnie Columbia a pensé aux pêcheurs en leur présentant le nouveau chandail à capuchon aéré PFG Super Terminal Tackle. Son tissu permet d’évacuer la transpiration. Il procure une protection solaire FPS 50. Ce chandail à capuchon est parfait pour les journées ensoleillées sur l’eau. 89,99 $