Pêche et aventures: des vacances confortables en nature

Avec plus de 6000 logements situés un peu partout dans la nature québécoise, les différentes structures d’accueil du Québec peuvent vous offrir des possibilités fort intéressantes pour vivre un séjour en chalet ou autres.

Maintenant que la pandémie est terminée et, surtout, que les différentes mesures sanitaires sont levées, il est possible d’avoir accès librement à ces infrastructures de qualité, que ce soit l’auberge, le chalet, le prêt-à-camper ou des emplacements de camping dans des décors naturels exceptionnels.

Plusieurs personnes cherchent des endroits pour passer des vacances dans un chalet, loin des bruits de la ville, en ayant la possibilité de faire des activités intéressantes. Les pourvoiries, les réserves fauniques, les zecs et les parcs nationaux peuvent vous offrir ces produits.

Avec ses 4395 unités d’hébergement, le monde de la pourvoirie possède l’offre la plus imposante. Ce chiffre se divise en 3278 chalets, 776 camps, 126 refuges et 88 auberges. On trouve aussi 54 pavillons, 32 établissements hôteliers, 31 bateaux-maisons et même 10 résidences privées.

Comme vous pouvez le constater, le choix est vaste.

Sans mettre de côté les activités de chasse et de pêche, au fil du temps, les pourvoyeurs ont développé des offres de services convenant aux besoins de la clientèle des années 2000.

Prenez l’exemple de la Pourvoirie du Lac Blanc, située à cheval entre les régions de Lanaudière et de la Mauricie. Tout en conservant son statut de pourvoirie, celle-ci est devenue un véritable centre de plein air avec des activités de pêche, de villégiature, de randonnée, de baignade – avec une plage magnifique –, de randonnée en quad, sans compter une auberge avec une gastronomie hors pair. Le tout très bien encadré par des professionnels.

Photo fournie par Karl Tremblay

Vous pouvez vous y rendre, sans même circuler sur une route forestière. On y trouve même des bornes de recharge pour les voitures électriques.

Dans le même coin de pays, à Saint-Alexis-des Monts, l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire présente des infrastructures de très haute qualité. Vous pouvez y vivre un séjour en auberge, en condo, en chalet, avec tous les services dont vous pouvez avoir besoin, autant pour un séjour en plan américain ou en plan européen.

UNE PANOPLIE DE CHOIX

Parmi les sites dotés d’une auberge très bien équipée, confortable, offrant plusieurs services et plus, on peut ajouter la Pourvoirie Némiskau, en Mauricie.

Dans la région de Charlevoix, il y a l’auberge du lac Moreau, et sous peu, une nouvelle auberge verra le jour à la pourvoirie Domaine du Lac Brouillard. Et la liste pourrait s’étirer parce qu’avec un total de 88 établissements, nul doute que vous trouverez ce que vous recherchez.

La meilleure chose à faire est de vous rendre sur le site pourvoiries.com. Vous y trouverez un moteur de recherche. En inscrivant vos demandes comme la région, les services, les activités et autres, vous trouverez la destination que vous cherchez.

Si vous êtes amateur de séjours en forêt, loin de tout, dans la paix et la tranquillité, encore là, les pourvoyeurs de toutes les régions du Québec peuvent répondre à vos besoins. Sur les Monts-Valins, en Mauricie, sur la Côte-Nord, en Gaspésie, dans les Laurentides, pour ne nommer que ces régions, il y a ce qu’il vous faut.

Oui, il y aura toujours de la pêche, mais aussi de nombreuses autres possibilités d’activités.

SAVOIR S’AJUSTER

Depuis des années, les pourvoyeurs ont compris que s’ils voulaient attirer une clientèle moderne, ils devaient apporter des changements à leur offre de services sur les différents sites.

C’est ainsi que sont nés des chalets super confortables, entièrement équipés, assurant le même confort qu’à la maison. Le pionnier dans le domaine a été Réal Massé. Je me souviens d’avoir fréquenté certains territoires où il n’y avait qu’un chalet en bois rond, pas de douche et pour les toilettes, une bécosse à l’arrière. J’y suis retourné.

Maintenant, on y trouve des chalets confortables, entièrement équipés pour vos besoins avec salle de bain complète, douche et des équipements de cuisine très corrects. Ils se sont adaptés.

Aujourd’hui, durant un séjour en pourvoirie, vous pourriez pratiquer la randonnée pédestre, profiter d’une séance de massothérapie, de baignade sur une plage aménagée avec jeux d’eau et surveillant(e), pédalos, planche à pagaie, kayak et plus encore.

Tout dépendra du choix que vous ferez, soit en utilisant le moteur de recherche de la Fédération des pourvoiries ou encore en consultant leur Guide en version papier ou en ligne.

Alors, si vous recherchez un chalet pour vivre des vacances paisibles, agréables, en profitant de la nature et de nombreuses activités, pensez à choisir les pourvoiries du Québec comme destination. Il est certain que louer un chalet ne vous coûtera pas une fortune.

Aussi, comme plusieurs pourvoiries sont situées dans des régions où il y a de nombreuses choses à visiter ou à découvrir, elles sont encore plus toutes désignées.

Réserves fauniques, zecs et parcs nationaux

Nul doute que dans le réseau des 13 réserves fauniques et des 23 parcs nationaux de la Société des établissements de plein air du Québec, vous pourrez combler vos désirs d’aventures en nature.

Au total, la Sépaq offre la location de 752 chalets, de 7380 emplacements de camping et de 692 unités de prêt à camper. Vous avouerez que l’éventail des possibilités est quand même impressionnant.

Les différents sites sont aménagés afin que vous vous sentiez intégrés dans le décor naturel. Les différents types de chalets ont chacun leur charme, certes, mais je dois avouer que j’ai vraiment un coup de cœur pour les chalets Horizon. Avec leur grande fenestration, ils vous donnent l’impression que vous êtes carrément dehors. Il n’y a pas de barrière physique qui vous bloque la vue sur le lac.

Photo fournie par Karl Tremblay

Photo fournie par Karl Tremblay

Aussi, leur aménagement intérieur est tel que l’on se croirait dans une maison. La cuisine, les appareils, tout le nécessaire de cuisine, sans oublier la salle de bain complète et les chambres très confortables en font d’excellentes destinations de vacances.

Vous avez aussi, dans différentes réserves, des chalets qui ont beaucoup d’histoire comme le site des Portes-de-l’Enfer dans la réserve faunique des Laurentides ou encore le secteur Shawinigan de la réserve faunique de Mastigouche. La réserve de Papineau-Labelle a elle aussi des petits trésors de chalets.

Si les amateurs de pêche ne sont pas en reste avec pas moins de 12 espèces que l’on peut pêcher dans le réseau de la Sépaq, les amateurs d’activités de plein air pourront aussi en profiter. On peut parler de randonnée pédestre et en montagne, d’activités de découvertes, de pédalos, de canots, de kayak et plus. Tout a été pensé pour que chaque membre d’un séjour en nature puisse y trouver son compte. Il ne faudrait surtout pas oublier la qualité des décors que la nature vous offre.

Dans la majorité de sites, il est même possible d’avoir accès à internet, parfois au chalet ou à partir de la résidence du gardien de territoire. Mentionnons que dans les réserves de Mastigouche et de Rimouski, vous pouvez même pêcher ou simplement vous promener en ponton. Il y a aussi des bicyclettes électriques et plus.

LE PRÊT-À-CAMPER

Une autre solution qui s’offre à vous pour vivre un séjour intéressant dans les réserves et les parcs nationaux, c’est le prêt-à-camper.

Les 692 unités sont réparties dans les deux réseaux. Vous avez deux choix. Dans un premier temps, il y a le modèle plus conventionnel, si on peut le dire ainsi, avec une tente entièrement équipée, pouvant loger confortablement quatre personnes.

Tous les équipements pour la cuisine sont fournis. Il ne manque que votre literie, vos effets personnels et vos vêtements. Dans ce cas, il n’y a pas de toilette ni de douche à l’intérieur. Vous devez utiliser les blocs sanitaires modernes, tout près des différents sites où sont installées ces tentes.

L’autre solution, c’est le prêt-à-camper Étoile. Il s’agit d’un concept inventé par la Sépaq. Dans ce cas, vous allez découvrir une solution médiane entre le chalet et la tente. Ces unités sont installées sur un plancher en bois avec une structure en bois recouverte d’une toile.

Encore une fois, vous avez tous les équipements nécessaires et le confort pour quatre personnes. Vous devez utiliser le bloc sanitaire pour toilette et douche.

Naturellement, si vous possédez déjà vos équipements de camping, vous pouvez profiter de l’un des 7380 sites de camping répartis dans les établissements des deux réseaux. Vous pouvez utiliser une tente et jusqu’à l’autocaravane dans certains cas.

Quel que soit le choix que vous ferez, vous aurez droit, encore là, à une foule d’activités. Pour en savoir plus : sepaq.com.

LES ZECS

Certaines zecs membres du réseau Zec offrent aussi de belles possibilités pour se loger à des coûts très raisonnables. Vous avez le choix entre des chalets, des yourtes, des prêts-à-camper et des caravanes tout équipées. Tous ces sites sont très confortables, très bien situés pour vous permettre de vivre une expérience en nature et pratiquer différentes activités, dont la pêche.

Pour pêcher dans une zec, il n’y a rien de bien compliqué. Vous devez posséder votre permis de pêche, vous enregistrer au poste d’accueil, payer votre droit de pêche et enregistrer vos prises à votre retour. Dans la plupart des zecs, la pêche est gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins qui sont accompagnés d’un adulte.

Le réseau Zec vient tout juste de refaire son site internet. Plus convivial, il renferme des informations pertinentes sur tout ce que vous pourrez retrouver sur le territoire d’une zec. Il est donc préférable de le consulter afin de faire un choix éclairé. reseauzec.com.