Pêche et aventures: la Fondation de la faune, un actif pour les pêcheurs

Depuis près de 40 ans, la Fondation de la faune du Québec travaille à pérenniser la pratique de la pêche sportive au Québec en remplissant de façon remarquable son rôle, qui est de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat.

• À lire aussi: Pêche et aventures: des nouveautés à la Sépaq

• À lire aussi: Pêche et aventures: déjouer les belles truites au printemps

• À lire aussi: Pêche et aventures: des vêtements durables et écoresponsables

Ses différentes actions permettent aux amateurs de pêche de profiter encore longtemps des ressources dont ils ont besoin pour pratiquer leur loisir favori. Pour financer ses projets, la Fondation compte sur le financement stable de la vente des permis de pêche, de chasse et de piégeage qui représente 40 % des revenus.

Le reste du financement provient de subventions, de partenariats avec des organismes privés et publics ainsi que des activités de collecte de fonds, dont le célèbre encan virtuel de la Fondation.

Annuellement, la Fondation fournit de l’aide financière et technique à différents projets, un peu plus de 700, aux quatre coins du Québec. Parmi les 14 programmes d’aide financière de l’organisme, certains sont consacrés aux milieux aquatiques, donc directement au profit des pêcheurs.

UN EXEMPLE

Ainsi, la Fondation, dans le cadre de son programme de restauration des habitats, a participé au projet de réhabilitation des habitats aquatiques de la rivière du Moulin à Saint-Paul-de-Montminy.

Réalisé par la MRC de Montmagny, le démantèlement d’un barrage désuet a permis de restaurer et d’améliorer les habitats aquatiques et riverains de la rivière, en plus de favoriser la libre circulation de l’omble de fontaine (ou truite mouchetée) et d’enrayer les inondations chez les riverains.

Les travaux se sont étalés sur deux phases, où les spécialistes ont compris l’importance de la présence de la truite mouchetée dans ce milieu. Finalement, les pêcheurs sont les grands gagnants.

Toujours dans le dossier de la truite mouchetée, la Fondation s’est vu confier, par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), un montant de 1 950 000 $ afin de protéger et de restaurer l’habitat de l’espèce. Historiquement, on trouvait de la truite mouchetée en abondance partout au Québec.

À la suite de la dégradation de son habitat causée par le développement urbain et agricole, elle est moins présente dans les basses-terres du Saint-Laurent.

LÀ POUR L’AVENIR

Depuis de nombreuses années, en collaboration avec Canadian Tire et le MELCCFP, la Fondation poursuit son programme de Pêche en herbe. À partir de 1997, plus de 340 000 jeunes ont été initiés à la pêche sportive. C’est une contribution importante pour assurer la pérennité de l’activité qui fait partie de nos coutumes depuis toujours.

Depuis sa création, l’organisme a versé plus de 100 millions $ en soutien financier, soutenu plus de 8000 projets, dont plus de 5000 projets de conservation et d’aménagement d’habitats fauniques, sans oublier son programme pêche en herbe.

L’an prochain, la Fondation fêtera ses 40 ans. Il faut espérer qu’elle sera là longtemps afin de protéger et d’améliorer sans cesse les habitats fauniques en assurant leur protection, mais aussi en favorisant des actions concrètes de la part de tous les individus ou organismes qui veulent travailler avec elle.