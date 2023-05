Pêche et aventures: les pourvoiries de la Mauricie, des offres pour tous

Quel que soit le genre d’expériences en nature que vous recherchez, les pourvoiries de la Mauricie pourront répondre à vos besoins. Que vous soyez pêcheur, chasseur, amateur de plein air ou d’excursions en famille, c’est la place.

Au fil du temps, ces hommes et ces femmes passionnés qui exploitent les pourvoiries de la région ont su développer des offres très intéressantes, répondant aux attentes des amateurs de nature d’aujourd’hui.

Vous pourrez y faire de la découverte, capturer des poissons de différentes espèces et pratiquer des activités de plein air que vous n’auriez jamais cru trouver sur le territoire d’une pourvoirie.

Avec le temps, ces pourvoiries ont bien compris que les activités de pêche et de chasse pures et dures ne répondaient plus aux attentes de bien des gens qui s’aventurent dans les forêts québécoises. On peut donner plusieurs exemples à ce sujet, en commençant par le Domaine Desmarais.

Le propriétaire, Yannick Desmarais, a compris que si, d’un côté, il devait assurer une qualité de pêche exceptionnelle, de l’autre, il devait trouver des façons d’intéresser les amateurs de plein air en leur offrant la possibilité de s’amuser pendant que les amateurs de pêche du groupe tentent de déjouer des truites de belle taille.

Photo fournie par Nature Mauricie

Il a donc transformé l’ancien territoire de la pourvoirie, qui était connu sous le nom de Club Vignerod, en une pourvoirie moderne avec des chalets haut de gamme, très confortables, entièrement équipés, vous offrant tout ce dont vous aurez besoin durant votre séjour.

La qualité des routes vous permettra de vous déplacer facilement d’un lac à l’autre sans avoir vraiment besoin d’une camionnette.

Pour la famille, il a installé devant le site principal des jeux d’eau, en plus d’offrir des kayaks, des pédalos et des planches à pagaie. La plage sur le site est vraiment belle.

Si vous recherchez une aventure hors de l’ordinaire, la Pourvoirie Lac Dumoulin a de quoi vous combler. Durant votre séjour, vous vivrez sur une île, au centre du lac.

Pour y avoir accès, à votre arrivée, vous serez attendu avec un ponton qui servira de taxi. Sur place, il y a une auberge et plusieurs chalets très bien positionnés, vous permettant de profiter du site tout en ayant votre intimité.

Pour la pêche, le nombre d’espèces est impressionnant, avec de la truite mouchetée, de la moulac, du touladi, de l’omble chevalier et du grand brochet.

Photo fournie par Nature Mauricie

HISTOIRE ET DÉCOUVERTES

Certaines pourvoiries de la région vous offrent la possibilité de vivre de belles aventures avec un volet historique intéressant.

C’est le cas de la Seigneurie du Triton, où en plus de vous offrir des services et une qualité de pêche hors pair, l’auberge vous dévoilera ses secrets historiques, qui font partie de l’histoire du développement de la forêt québécoise par les activités de chasse et de pêche. Vous y apprendrez que plusieurs milliardaires ont fréquenté le territoire et que même des présidents américains sont venus y chasser et pêcher. Ils se présentaient sur place avec leur personnel pour prendre soin d’eux durant le séjour.

La pourvoirie Club Hosanna, dirigée aujourd’hui par Max Béland, est à découvrir. Elle a beaucoup à vous offrir avec ses deux territoires de pêche et de chasse, où l’on retrouve des chalets très bien équipés et confortables, vous permettant de vivre des séjours en plan européen qui sortent de l’ordinaire.

Vous pourrez aussi visiter le terri-toire grâce aux sentiers pédestres spécialement aménagés et découvrir la pisciculture, dont Max est très fier, et avec raison. Aussi, vous pourrez rencontrer le fondateur de cette pourvoirie, le père de Max, Michel, qui a réuni dans son musée plusieurs pages d’histoire de la vie québécoise du temps de la colonie jusqu’à aujourd’hui.

Aussi, il vous fera vivre le développement des célèbres autoneiges ou Snow inventées et développées par J. Armand Bombardier.

La motoneige occupe aussi une place importante, sans oublier tous les métiers de la forêt. Ce conteur né saura vous charmer avec ses aventures.

LES GRANDES AVENTURES

Si vous désirez vivre des aventures inoubliables, vous aurez l’occasion de découvrir les pourvoiries du réservoir Gouin, le paradis de la pêche du doré.

Le propriétaire de la pourvoirie Air Tamarac, Jean Blanchard, vous fera découvrir l’aviation de brousse en vous transportant sur l’un de ses sites accessibles en hydravion seulement.

Vous pourrez aussi découvrir les bateaux-maisons de plusieurs pourvoiries de la région sur les eaux du réservoir Gouin.

Ces chalets flottants entièrement équipés pour vous faire vivre un séjour mémorable représentent sans aucun doute une aventure marquante dans la vie d’un pêcheur.

Se promener avec votre chalet sur l’eau, c’est assez impressionnant. Pas besoin d’être un grand navigateur pour le faire. Les responsables des pourvoiries sauront vous donner les renseignements dont vous aurez besoin pour vous déplacer. Ils vous indiqueront aussi les bons spots de pêche.

Avec les années, les 75 pourvoiries du territoire ont su développer des offres adaptées à la clientèle d’aujourd’hui.

Il y a des pourvoiries qui sortent de l’ordinaire comme Némiskau, la Pourvoirie du Lac Blanc, la pourvoirie du Lac-à-l’Eau Claire et d’autres comme Aventure Nature Okane qui offrent des expériences en pleine nature avec tous les services et le confort nécessaire.

Dans la région de La Tuque, on retrouve 63 pourvoiries qui représentent 90 % de l’industrie en Mauricie. On peut vraiment considérer cette ville comme la porte d’entrée des pourvoiries de cette région.

Pour en savoir plus, vous pouvez compter sur L’Association des pourvoiries de la Mauricie, que vous pouvez joindre par téléphone au 1-877-876-8824 ou à info@naturemauricie.com.