Plateformes numériques: une bonne dose d’inspiration culinaire

Pour une douzième saison sur ICI Télé, l’émission Les chefs ! offre une importante visibilité à la bouffe et à la relève de chez nous. Elle fait saliver et donne le goût de mettre la main à la pâte. Comme pour ce concours, plusieurs autres rendez-vous télé peuvent venir à bout du manque de temps, d’idées et d’énergie à cuisiner.

• À lire aussi: Les superhéroïnes passent à l’attaque: voici des séries qui vous feront oublier les justiciers masculins

• À lire aussi: Des séries à découvrir pour les amoureux des animaux

• À lire aussi: Plateformes numériques: voici cinq films et séries qui dansent

Gordon Ramsay : Territoires inexplorés

(v.o. : Gordon Ramsay : Uncharted)

Photo fournie par Disney+

Il n’y a rien de mieux que découvrir des cultures pour pimenter ses mets et modi-fier sa façon de se nourrir. Le célèbre chef britannique Gordon Ramsay l’a compris et part à la conquête du monde et, surtout, des artistes culinaires locaux, le temps d’une initiative encouragée par le National Geographic. Ici, l’homme laisse son caractère bouillant de côté pour montrer qu’il n’y a pas qu’une façon de s’alimenter et prouve qu’on gagne à explorer les saveurs et essayer de nouvelles techniques.

►Sur Disney+

Le meilleur pâtissier du Québec

Photo fournie par Vrai

Les desserts ont de quoi impressionner. Quand on les réussit, ils sont de véritables chefs-d’œuvre, comblant les panses les plus gourmandes et réussissant à ravir les dents les plus sucrées. Mais attention : ils ne sont pas faciles à maîtriser. Il faut être méticuleux, savoir bien doser et cuire à la bonne température. Même si les concours pleuvent dans le monde, les pâtissiers québécois n’ont rien à envier à leurs homologues étrangers. Dans cette émission, 10 concurrents doivent dompter gâteaux, tartes et autres desserts.

►Deux saisons à regarder sur Vrai

5 chefs dans ma cuisine

Photo fournie par ICI Tou.tv

La routine a pris le dessus et les repas sont de plus en plus difficiles à concevoir ? Pire, l’anxiété s’est immiscée dans la préparation des sou-pers et des lunchs ? Marina Orsini ouvre toutes grandes les portes de sa cuisine pour accueillir un chef par émission qui partage deux créations. Steak, salade, œufs, poisson : tout y passe ! Enfilez votre tablier et mettez-vous en mode action ou, à tout le moins, prenez des notes, car c’est votre chance de souffler !

►Trois saisons offertes par Tou.tv

Comme un chef

Photo fournie par Club illico

Certes, c’est un film, donc de la fiction. En plus, c’est une comédie qui ne vole pas toujours très haut. Or, la rencontre entre une étoile de la cuisine (Jean Reno) et un cuisinier des plus prometteurs (Michaël Youn) va donner lieu à une fête de saveurs, de couleurs et de textures. Des idées culinaires intéressantes ressortiront de cette « confrontation ». Oui, ce sera chaud en cuisine ; cette chaleur aura toutefois une incidence positive sur ce que l’on retrouvera dans les assiettes gastronomiques.

►Diffusé sur Club illico

Pendant ce temps en cuisine

Photo fournie par Prime Video

La passion et la résilience des gens travaillant en cuisine sont belles à voir. Heureusement, au Québec, ils sont encore plusieurs à croire que les efforts portent des fruits. Évidemment, ce n’est pas toujours une partie de plaisir et jamais un long fleuve tranquille, comme en fait foi cette série documentaire. Mais ce qui ressort du travail acharné à concocter des plats remplis d’amour, c’est de la nourriture apprêtée d’une façon qui rend fier. L’investissement complet est nécessaire, mais ô combien gratifiant ! Et ce sont les clients qui en ressortent gagnants.

►Huit épisodes proposés aux abonnés de Prime Video