Portrait de lectrice: Édith Cochrane, de Murakami à Martine Delvaux

La comédienne et animatrice Édith Cochrane venant de signer un second album jeunesse (Sous mon lit, aux Éditions de La Bagnole), on était curieux de découvrir ses coups de cœur pour adultes.

Non loin de votre lit, quels livres peut-on apercevoir?

Il est des hommes qui se perdront toujours de Rebecca Lighieri. Je suis en train de lire ce livre qui est difficile par moments, parce qu’il est empreint d’une grande violence. Mais ces pointes d’espoir suffisent à me captiver.

On peut également voir Plantes comestibles et médicinales de la forêt boréale et bienfaits du chaga de Roger Larivière. Je ne me tanne pas de feuilleter ce livre. J’y apprends tellement de choses que je finis toujours par oublier ! C’est pour ça que ce genre d’ouvrage traîne toujours autour de moi!

Vous est-il déjà arrivé de tomber sur un roman tellement captivant que plus rien autour de vous n’avait d’importance?

Photo fournie par les éditions De ta mère

Quand j’ai lu Haute démolition de Jean-Philippe Baril Guérard, je me sentais dans une spirale infernale! Je voulais que ça finisse et je me sauvais de mon quotidien pour avancer ma lecture.

Photo fournie par les Éditions Stanké

Au pays du désespoir tranquille de Marie-Pierre Duval m’a fait un effet semblable. J’étais totalement happée par le récit. J’avançais avec le personnage dans son réapprentissage de la vie et dans la découverte de sa voie nouvelle. J’ai beaucoup aimé.

Quelle a été votre dernière belle découverte?

Photo fournie par les Éditions Mains libres

Ofilao de Geneviève Rochette. Avec son premier roman, Geneviève nous fait découvrir sa Guadeloupe natale à travers une histoire touchante et bien ficelée. Ça aussi j’ai beaucoup aimé.

Sinon, quels romans avez-vous particulièrement aimés au cours de ces dernières années?

J’aime les romans du Japonais Haruki Murakami. Chroniques de l’oiseau à ressort m’a complètement charmée. J’ai savouré cette écriture fine et poétique. Les univers créés par Murakami sont uniques, étranges et pleins de sensibilité.

Photo fournie par les Éditions 10/18

Plus jeune, je me faisais un devoir de lire chaque nouveauté d’Amélie Nothomb. Comme elle est très prolifique, j’ai été servie! J’ai adoré Stupeur et tremblements et Cosmétique de l’ennemi. J’admire sa lucidité et la façon très singulière qu’elle a de raconter ses histoires.

Ma rencontre avec Nancy Huston a été marquante. La lecture de Lignes de faille m’a fait découvrir une autrice absolument exceptionnelle.

Depuis quelques années, je lis pas mal tout ce que publie Martine Delvaux. J’aime son regard intelligent et sensible. Sa façon brillante de mettre des mots sur les zones d’ombres féminines et sur l’insolence des inégalités entre les humains est percutante. J’ai dévoré Le boys club et j’ai pleuré en lisant Le monde est à toi.

Photo fournie par les éditions HÉLIOTROPE

Un livre a-t-il déjà réussi à changer quelque chose dans votre vie?

Photo fournie par les Éditions La Presse

Oui, L’avenir est dans le champ de Jean-Martin Fortier et Marie-Claude Lortie. En 12 légumes, ils nous expliquent avec intelligence et lucidité les grands enjeux de notre société. C’est brillant et ça éclaire nos lanternes.

Vous avez quelques titres chouchous du côté des livres jeunesse?

En voici quelques-uns: La tribu qui pue d’Élise Gravel, la trilogie Frida, c’est moi de Sophie Faucher, C’est quoi l’amour? de Lucile de Pesloüan et Geneviève Darling, Chez toi chez moi de Marianne Dubuc et Histoires inédites du Petit Nicolas de Sempé et Goscinny. J’ai ressorti ce Petit Nicolas pour ma fille de cinq ans. Elle en raffole. On rit autant toutes les deux! J’adore.

Qu’avez-vous l’intention de lire sous peu?

Six degrés de liberté de Nicolas Dickner. Je me promets de lire ce roman depuis quelques semaines. Je l’ai pris dans un échange de livres en famille. C’est un roman qui m’intrigue depuis longtemps.

J’aimerais aussi lire Trois ans sur un banc de Jean-François Beauchemin. Cet auteur a littéralement passé trois ans sur un banc à recueillir des témoignages aussi improbables que déroutants. Comme quoi la réalité est parfois plus étonnante que la fiction.

Avec quel roman avez-vous envie de terminer cet entretien?

Avec la version en bande dessinée du Sapiens de Yuval Noah Harari! Je l’ai feuilletée et je trouve que cette lecture devrait faire partie du cursus scolaire. C’est tellement intéressant!