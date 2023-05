Superstitieux?

Vais-je mourir sans jamais avoir eu de réponse précise. La question est celle-ci : Qui décide quelles seront les superstitions ?

En plus, elles ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Qui a établi que de ne pas regarder dans les yeux lorsqu’on fait chin-chin peut entraîner 7 ans de mauvais sexe. D’abord, je trouve ça un peu sévère, mais surtout aussi ridicule que le chat noir qui porte malchance. Parce que, voyez-vous, un chat noir, j’en ai un et il a sûrement dû passer sous une échelle une couple de fois. Et il a tout de même vécu plusieurs vendredis 13 avec nous sans que rien de grave ne nous soit arrivé. Mon Wiss n’a qu’une toute petite tache de blanc dans le cou et tout le reste est d’un noir on ne peut plus noir. Je ne me sens pas malchanceux du tout.

Renverser la salière, la poivrière, échapper les ciseaux ou briser un miroir. Qui a décidé des conséquences ? Sorciers et sorcières ? Avez-vous des noms ?

Des fois, ça me tente d’en inventer. Genre, si tu croises un camion de pompier, téléphone là d’où tu viens. Pas pire, hein ! Si la tranche tombe par terre du côté du beurre de pinotte, il faudra sortir la guenille.

Tiens, il y en a de complètement nouvelles depuis peu de temps. C’est typiquement québécois : Tout le monde sait qu’il ne faut jamais passer la tondeuse quand il neige.

Si vous gagez sur un troisième lien à Québec ou une coupe Stanley à Toronto, ça s’annule. Ça n’arrivera jamais.

À Rouyn : C’est évident, y a pas de fumée sans fonderie.

Soyez à jour, lorsque vous recevez votre passeport, commandez tout de suite le suivant.

