Tourisme: après ses plages, Cuba mise maintenant sur sa culture et son patrimoine

La 41e Foire internationale du tourisme, FITCuba 2023, bat son plein dans le décor magnifique de la Vieille Havane et le gouvernement cubain en profite pour lancer de nouveaux projets touristiques et faire un bilan des douze derniers mois.

Le Canada – entendez surtout le Québec – continue de dominer dans le nombre de visiteurs à se rendre dans la plus grande île des Antilles, avec plus de 50% des touristes. Le ministre cubain du Tourisme a dit avoir confiance de retrouver très bientôt le rythme d’avant la pandémie (environ 1,6 million de touristes en 2022, un peu moins que prévu). Ça se sent, avec le retour de certaines compagnies aériennes, comme celle d’Argentine qui va relier Buenos Aires à certains pôles touristiques comme Varadero ou Cayo Coco. Des liaisons aériennes avec la Bolivie, le Brésil et la Colombie devraient consolider la position de Cuba comme le plus important centre touristique de la région.

Verra-t-on bientôt la reprise des vols hebdomadaires Beijing-Montréal-La Havane opérés par Air China? C’était à coup sûr la liaison aérienne la moins coûteuse, la plus confortable et la plus appréciée des voyageurs québécois. Ce circuit s’est brusquement terminé avec l’irruption de la COVID-19. On raconte que depuis ce temps, le gouvernement canadien n’octroie presque plus de visas d’entrée aux visiteurs chinois qui descendaient à Montréal, de sorte qu’une reprise de ce circuit touristique est improbable tant que la situation sanitaire ne se soit pas améliorée et que les mesures de contrôle ne se soient pas assouplies.

Comme la réputation de Cuba n’est plus à faire pour ce qui est de la beauté et de la propreté des ses plages, la chaleur de ses eaux salines, le confort et le charme de ses nombreuses chaînes hôtelières 3, 4 et 5 étoiles et la gentillesse légendaire du personnel hôtelier, on veut maintenant mettre l’accent sur la culture et le patrimoine, une richesse inestimable, en invitant à la découverte de La Havane, une cité merveilleuse construite face à la mer, riche d’un passé historique et colonial qui mérite d’être connue et visitée, et d’une architecture éclectique, où se côtoient diverses influences: mauresque, art déco et art nouveau, baroque, espagnole, musulmane, néo-classique, etc. La Havane est une ville animée, pétrie de sagesse et de mémoire, aimait répéter le grand historien de la cité Eusebio Leal. La vieille ville est un véritable musée à ciel ouvert. La ville de Trinidad est également ciblée dans les nouveaux circuits touristiques associés à la découverte du patrimoine, de même que Baracoa, située sur la route du cacao, et Santiago de Cuba.

On annonce également la réouverture de l’hôtel Ambos Mundo, sur la rue piétonnière Obispo, dans la Vieille Havane. Cet hôtel, fermé depuis plus de deux ans pour rénovations majeures, était le lieu de résidence de l’écrivain étatsunien Ernest Hemingway, lors de ses séjours à La Havane. En amont de cette arcade piétonnière se trouve le fameux bar Floridita, également fréquenté par Hemingway et où l’on sert toujours son cocktail préféré, le daiquiri.

Journées contre l’homophobie et la transphobie

Tandis qu’on s’affaire minutieusement et fièrement à relancer l’industrie touristique, une des principales sources d’entrée de devises pour Cuba, Mariela Castro Espin, la fille de Vilma Espin et Raul Castro, qui dirige le Centre national d’éducation sexuelle (Cenesex) depuis une vingtaine d’années, a lancé ces jours-ci la XVIe édition des Journées contre l’homophobie et la transphobie à Cuba, qui se prolongera jusqu’au 20 mai.

Photo courtoisie

Avec son slogan «Pour toutes les familles, l’amour est loi», le Cenesex entend célébrer l’amour et la diversité et souligner que Cuba fait figure d’avant-garde en Amérique latine, avec l’adoption récente de son Code de la famille, qui légalise le mariage entre personnes de même sexe. Déjà quelques centaines de mariages ont été célébrés depuis l’adoption de ce code de la famille. Des conférenciers venus de l’Argentine, du Mexique, de Porto Rico, des États-Unis, d’Italie, de France et de Cuba participeront au VIIe Colloque international Trans-Identités, genre et culture, tandis qu’un gala viendra clore cet événement au Théâtre national, avec la participation, entre autres, de l’illustre Omara Portuondo.