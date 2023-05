Un homme porté disparu à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver un octogénaire disparu dans le secteur de Montréal-Nord.

Francesco Ioanna, 84 ans, a été vu pour la dernière fois vendredi vers 15 h 35 au commerce Jean-Coutu du boulevard Léger. Il se déplacerait à pied ou en transport en commun.

Il pourrait se trouver sur l’Île de Montréal, et plus particulièrement dans Montréal-Nord. Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

M. Ioanna est blanc et s’exprime en français. Il mesure 1,65 mètre et pèse environ 77 kg. Il a les cheveux gris et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, il portait un manteau bleu, un pantalon gris, une chemise pâle et une casquette bleue et blanche avec le logo du Canadien de Montréal.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911.