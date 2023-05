Un quadragénaire est porté disparu à Laval

Le Service de police de Laval (SPL) est à la recherche d’un quadragénaire qui aurait disparu depuis vendredi après-midi.

Paul Savage, 48 ans, pourrait être confus et ses proches s'inquiètent pour sa santé. Il pourrait se trouver sur les territoires de Laval et de Montréal, spécialement près des stations de métro.

M. Savage est blanc et parle français et anglais. Il mesure 1,61 mètres (5 pieds 4 pouces) et pèse 73 kg (160 livres). Il a les cheveux longs et grisonnants, les yeux verts, une déviation du nez et il boite lorsqu’il marche.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un pantalon de jogging noir, un chandail à manches courtes bleu ciel, une veste rouge et des souliers de marque Nike.

Toute personne qui aurait de l’information concernant Paul Savage peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne Info-Police au 450-662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL-230505-113.