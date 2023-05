Une autre célébrité serait dans la course à l’achat des Sénateurs

Le populaire chanteur canadien The Weeknd se serait associé avec deux hommes d'affaires de la région de Toronto afin d’acheter les Sénateurs d’Ottawa.

• À lire aussi: Sénateurs: voici pourquoi Snoop Dogg s'y intéresse

• À lire aussi: Sénateurs: une offre à 1 G$ de Ryan Reynolds

Le «Ottawa Sun» a rapporté samedi que l’artiste de 33 ans ferait équipe avec les milliardaires Jeffrey et Michael Kimel du Harlo Capital Group afin de déposer une offre d’achat pour acquérir l’équipe de la Capitale fédérale.

Les raisons pour lesquels le Torontois souhaiterait prendre part à cette aventure sont qu'il est un passionné de hockey et qu'il a un attachement avec la région d'Ottawa.

The Weeknd possède également une forte notoriété sur les réseaux sociaux avec plus de 54 millions d’abonnés sur Instagram. Il est également l’artiste le plus écouté sur Spotify.

Le gagnant de quatre Grammy Awards serait la troisième célébrité après l’acteur Ryan Reynolds et le rappeur Snoop Dogg à être impliqué dans le processus d’achat des Sénateurs d’Ottawa.

Les Sénateurs ont annoncé en novembre 2022 que la concession était officiellement à vendre, huit mois après le décès de l’ancien propriétaire Eugene Melnyk.

Le commissaire adjoint de la Ligue nationale de hockey Bill Daly a estimé le mois dernier le mois dernier que la valeur de l’équipe ottavienne serait supérieure à 800 millions $ et qu’elle pourrait dépasser un milliard $.