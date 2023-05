Investiture du PLC dans NDG-Westmount: une députée du PLQ appuie Anna Gainey

La députée libérale Désirée McGraw, à Québec, a pris la plume pour inviter ses partisans à appuyer Anna Gainey comme candidate pour le Parti libéral du Canada dans Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, au fédéral.

Mme McGraw confie d’ailleurs avoir repris sa carte de membre du PLC pour la première fois depuis huit ans. En 2014, celle-ci avait été défaite après avoir tenté de briguer l’investiture du PLC dans la nouvelle circonscription de Ville-Marie contre un ami personnel de M. Trudeau, Marc Miller.

Dans un courriel envoyé de son adresse personnelle, la députée de Notre-Dame-de-Grâce explique à ses supporters pourquoi elle votera pour la fille de l’ancien directeur-gérant du Canadien dans l’investiture pour trouver un remplaçant à l'ex-ministre des Affaires étrangères Marc Garneau.

«Si vous voulez avoir votre mot à dire sur qui représentera notre communauté à Ottawa, je vous encourage, vous et votre famille, à faire de même», écrit-elle.

Les deux femmes sont amies depuis plus de 20 ans, explique Désirée McGraw dans son courriel.

Selon La Presse, Mme Gainey est «très proche» de Justin Trudeau. Elle et son conjoint auraient d’ailleurs accompagné le premier ministre et sa famille lors du controversé voyage sur l’île privée de l’Aga Khan, au début de son mandat.

Plusieurs partisans du PLC

Bien sûr, rien n’empêche un élu provincial d’être membre d’un parti fédéral ou d’appuyer un candidat à Ottawa. Mais les liens avec le PLC ont récemment mis le PLQ dans l’embarras.

Aux dernières élections fédérales, le député André Fortin avait conseillé le chef libéral Justin Trudeau en vue du débat des chefs. Le député de Pontiac lui avait notamment donné sa perspective sur la politique québécoise.

Cette révélation avait placé sa cheffe de l’époque dans une posture délicate, alors que Dominique Anglade dénonçait les tentatives d’ingérence du fédéral dans les champs de compétence québécois.

Le premier ministre François Legault en avait d’ailleurs profité pour dépeindre le PLQ comme une «succursale» d’Ottawa.

D’autres libéraux à Québec ont également des affinités avec la formation de M. Trudeau.

La députée Marwah Rizqy a brigué l’investiture du PLC, tandis que Frédéric Beauchemin en a porté les couleurs aux élections de 2019.

Madwa-Nika Cadet, elle, a travaillé pour le ministre fédéral François-Philippe Champagne, tandis que Brigitte Garceau a été vice-présidente nationale francophone du PLC de 2009 à 2012.

Avec la collaboration de Raphaël Pirro