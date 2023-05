Caraïbes: la Guadeloupe côté nature

La Guadeloupe séduit avec ses plages de rêve. Ses paysages sauvages et ses points de vue époustouflants restent toutefois encore méconnus. Voici nos coups de cœur pour découvrir autrement ses principales îles.

Les Saintes: bienvenue au paradis!

Terre-de-Haut est l’île la plus touristique de l’archipel des Saintes grâce à sa baie qui est considérée comme l’une des plus belles au monde.

Photo fournie par Karine Rochdi

Le fort Napoléon offre un point de vue impressionnant sur la baie et ses alentours.

La majorité des visiteurs se déplacent dans les rues colorées en voiturette et vélo électrique ou à mobylette qu’il faut réserver à l’avance. Il est quand même possible de se déplacer à pied, mais les montées sont escarpées.

À NE PAS MANQUER

Photo fournie par Atout France

La plage du Pain de sucre avec ses eaux qui foisonnent de poissons multicolores, au grand plaisir des amateurs de plongée tuba. Plusieurs traversiers font quotidiennement la navette jusqu’au bourg de Terre-de-Haut. Le trajet le plus court se fait à partir de Trois-Rivières, à Basse-Terre (environ 25 minutes). La mer y est souvent agitée. Mieux vaut éviter le pont supérieur pour ne pas se faire tremper!

Les points de vue spectaculaires de l’île de Grande-Terre

LA POINTE DES CHÂTEAUX

C’est l’un des sites naturels les plus visités de la Guadeloupe. Un sentier mène à un monticule rocheux où se trouve une énorme croix. Au sommet: une vue excep-tionnelle à 360 degrés sur la mer et les îles avoisinantes.

LA POINTE DE LA GRANDE VIGIE

Photo fournie par Karine Rochdi

On y retrouve d’impressionnantes falaises baignées par une mer déchaînée. Sans contredit l’un des plus beaux paysages de la Guadeloupe. Le panorama sauvage y est à couper le souffle.

LA PORTE D’ENFER

Ce site est notamment composé d’un sentier avec un splendide point de vue sur une grotte creusée à flanc de falaise appelée le Trou de Madame Coco. On y prend l’air du large en étant témoin de la force de l’océan.

Des saucettes pas comme les autres

Entre les falaises et les bords de mer rocheux, il est possible de faire une saucette dans de magnifiques criques comme le Trou à Man Louis.

Située sur la route de la pointe des Châteaux, la plage de la Douche porte bien son nom. Les vagues se fracassent sur les rochers et éclaboussent les baigneurs rassemblés dans un petit bassin naturel. Sympa!

L’île de Basse-Terre: la nature à l’état pur

LA ROUTE DE LA TRAVERSÉE

Ce superbe trajet (aussi appelé route des Mamelles) se fait en pleine montagne à travers une forêt tropicale et le parc national de la Guadeloupe. À quelques minutes à pied de la voie routière, la cascade aux écrevisses vous attend dans un cadre enchanteur.

UN ZOO PAS COMME LES AUTRES

C’est en pleine jungle que l’on part à la rencontre de près de 450 animaux issus de 85 espèces. La zone réservée aux lémuriens permet de les côtoyer à l’intérieur même de leur habitat! La visite du zoo de Guadeloupe se fait également en hauteur avec une promenade à la cime des arbres sur une passerelle suspendue à 20 mètres de haut.

Louer une voiture pour ne rien manquer

La location d’une voiture est un must pour profiter des beautés naturelles de la Grande-Terre et la Basse-Terre. Des montées abruptes et de nombreux virages en tête d’épingle sont à prévoir durant votre séjour à Basse-Terre. Tout un défi si l’on conduit une voiture à transmission manuelle!