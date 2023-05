De la valeur des écrits

Je suis de la génération où le courriel n’existait pas et où il fallait utiliser le stylo pour écrire des lettres. Je suis nostalgique de cette période. Début vingtaine, j’avais eu la chance de correspondre ainsi avec une de mes bonnes amies. On habitait deux villes voisines séparées seulement par une rivière. Ce qui ne nous a pas empêchées d’établir une correspondance soutenue durant des mois. On s’écrivait sur tout et sur rien, pour parler de nos amours, de nos amitiés, de la vie au quotidien, et se donner des nouvelles de nos vies.

Quand on prend le temps d’écrire sur un sujet, c’est qu’on y a réfléchi assez pour avoir envie de se libérer l’esprit en le couchant sur le papier. Vous connaissez le dicton « Les paroles s’envolent, mais les écrits restent ! » On m’objectera que malheureusement il y avait parfois des grèves à Postes Canada, que cela retardait le rythme de nos échanges et que ça pouvait être frustrant. Mais il n’en reste pas moins que l’anticipation de recevoir la lettre d’une amie, c’était quelque chose de très plaisant à ressentir.

La joie d’ouvrir ma boîte aux lettres et d’y trouver une enveloppe provenant de cette amie me procurait une joie immense. J’ai conservé toutes ses lettres et ce sont pour moi des trésors qui viennent appuyer mes souvenirs d’elle. Ça ajoute tellement à mon bonheur !

Pas comme les courriels

Je comprends votre nostalgie de ces temps anciens qui ne reviendront plus. Mais comme on ne peut arrêter le progrès, que le courrier électronique est là pour demeurer et qu’il remplit auprès des jeunes le rôle de la poste d’autrefois multiplié par un coefficient de 100 si on se fie à la popularité des réseaux sociaux, on n’a d’autre choix que de s’y adonner si on veut suivre la parade. Mais en même temps, qu’est-ce qui vous retient d’écrire à vos proches et vos amis quand l’envie est trop forte ? Si peu de gens le font que ça ferait de vous l’initiatrice d’une nouvelle mode.