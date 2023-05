De l’importance de la DPJ

Je suis la grand-mère qui vous avait écrit il y a plusieurs mois pour dénoncer le fait que la DPJ venait de mettre le nez dans les affaires de notre famille, plus précisément celle de ma fille, en lui retirant la garde de ses enfants. Je croyais bien faire à l’époque en défendant mes petits-enfants dans leur droit à vouloir rester dans un environnement familial qui leur était familier, même s’il était parfois bordélique, plutôt que de les déraciner en les envoyant dans des foyers d’accueil.

Je me croyais justifiée de vous parler ainsi, pendant que de votre côté vous défendiez cet organisme que vous disiez voué à la protection et à la défense des enfants. Je ne sais pas si vous avez lu à propos du procès de cette mère en crise de délire qui a tué sa fille, la petite Maélie Brossoit-Noguera, de 80 coups de couteau. Moi j’ai lu, et je n’ai pas compris comment il se faisait qu’on n’avait pas procédé dans ce cas-là avec la même rigueur que dans le cas de ma fille. Avez-vous une explication ?

Grand-mère qui doute

Vous avez toutes les raisons de douter, car à sa face même, cette situation aurait dû être analysée de plus près par les responsables qui ont pris une si mauvaise décision. Ce qui prouve au moins une chose, c’est que la plus grande prudence doit être exercée par les adultes qui ont la charge de protéger nos enfants, et que mieux vaudra toujours une prudence excessive que l’inverse, dans tous les cas de figure, de manière à rencontrer les volontés exprimées dans les conclusions de la Commission Laurent.