À l’agonie depuis des jours: ils ont sauvé la vie d’un ami à «moins de deux heures de la mort»

Deux hommes de la région de Québec ont sauvé la vie d’un ami commun qui était à «moins de deux heures de la mort» après plusieurs jours à agoniser seul chez lui.

En janvier dernier, Gaétan Saindon, un homme célibataire et sans enfant de 54 ans, a subi une rupture d’anévrisme alors qu’il se trouvait dans le demi-sous-sol qu’il louait chez des propriétaires âgés.

D’après les médecins, le colosse de 6 pieds 3 pouces et 340 livres avait passé «au moins 72 heures» étendu sur le sol quand ses amis Patrick Raymond et Richard Arteau sont venus à son secours.

«Je me souviens de l’odeur quand on a descendu l’escalier. J’ai été déployé à la guerre et je sais ce que ça sent, la mort. C’était ça. J’ai crié son nom et on a entendu un grognement dans sa chambre alors on a allumé les lumières. C’était trop traumatisant pour moi, je n’ai pas été capable d’aller le voir. Je suis remonté pour appeler une ambulance», raconte M. Raymond, un militaire retraité.

Photo fournie par Patrick Raymond

Richard Arteau est donc allé seul au chevet de son ami en détresse, étendu dans ses déjections, le teint grisâtre de déshydratation, pour prendre ses signes vitaux.

«Sur le coup, je n’ai pas réfléchi deux secondes. Je me suis mis à genoux à côté de lui et tout ce que j’avais en tête, c’était de sauver mon chum.»

Il a également dû aider deux équipes d’ambulancières à remonter le colosse dans l’étroit escalier.

Aucun signe de vie

D’un naturel sociable et toujours bien entouré, M. Saindon n’avait pas donné signe de vie depuis près d’une semaine à ses amis de longue date.

«Ma blonde lui avait écrit le lundi ou le mardi pour lui demander quelque chose et il ne répondait pas. D’habitude, il voyait nos messages dans les heures qui suivent et là, on était rendu le vendredi soir. On était bien inquiet», raconte M. Arteau.

Même son de cloche chez Patrick Raymond, qui avait l’habitude d’échanger avec son ami Gaétan «au moins une fois par semaine».

Après quatre jours sans nouvelles, ils ont décidé d’aller voir ce qui se passait chez lui, le samedi 21 janvier au matin.

Photo fournie par Richard Arteau

Une fois à l’hôpital, le médecin traitant leur a mentionné que leur proactivité avait permis de sauver leur bon ami alors qu’il était à «une heure ou deux» de quitter ce monde.

Parcours du combattant

Loin d’être hors de danger, Gaétan Saindon a passé plusieurs semaines aux soins intensifs, branché à un respirateur. Il a cumulé les complications dans les semaines suivantes: AVC, embolie pulmonaire, pneumonie, etc. Les médecins ont également dû le plonger dans un coma artificiel pour le garder en vie.

«C’est complètement fou qu’il ait survécu à tout ça, peine à croire M. Arteau. Des gens meurent pour une seule de ces affaires-là et lui a réussi à passer à travers. C’est un vrai miraculé et un tout un guerrier.»

Le long chemin vers la réhabilitation

Jusqu’à jeudi dernier, Gaétan Saindon était alité à l’Hôpital l’Enfant-Jésus depuis les évènements qui auraient pu lui coûter la vie. Son corps s’est atrophié, il a perdu une centaine de livres, mais son état s’améliore lentement.

«Chaque jour, il a des séances d’orthophonie, d’ergothérapie et de physiothérapie. Il est vraiment bien traité et le personnel qui le côtoie au quotidien fait tout pour l’aider à prendre du mieux», poursuit Patrick Raymond.

Les efforts soutenus de M. Saindon lui ont permis de prouver qu’il pourrait éventuellement retrouver plus d’autonomie. Il a ainsi pu faire son entrée à l’institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), le 4 mai dernier.

Loin d’être dupes, Richard Arteau et Patrick Raymond se doutent bien que subir une hémorragie cérébrale prolongée et être plongé dans le coma pendant des semaines laissera des séquelles indélébiles à l’homme qu’ils connaissent mutuellement depuis 30 ans. Ils préfèrent toutefois voir le verre à moitié plein après tout le chemin parcouru.

«Il nous reconnaît, il est capable de tenir une conversation et sa mémoire à long terme est encore très bonne. On est encore capable d’avoir du fun avec lui et ça, c’est une chance incroyable. Il travaille fort pour réussir et il le mérite après tout ce qu’il a traversé», confie Richard Arteau.

Photo fournie par Richard Arteau

Reconnaissance éternelle

Comme il n’a plus de parents et que les autres membres de sa famille sont dans la région de Montréal, Gaétan Saindon a pu compter sur l’appui de son vaste cercle d’amis.

Son cousin, Yannick Myles, souligne d’ailleurs qu’il sera à jamais reconnaissant envers «sa gang de chums».

«Clairement, Gaétan a très bien choisi son entourage. Ils ont été là pour lui et le sont encore aujourd’hui. On ne les remerciera jamais assez pour tout ça.»

Gaétan Saindon est travailleur autonome et il ne touche aucun revenu depuis des mois. Son ami Yves Bourbonnais, et M. Myles ont lancé une campagne GoFundMe pour l’aider financièrement.