Le Québec, ses lys et l’histoire «effacés»

Le changement du symbole héraldique de la couronne canadienne entame une « rupture avec la monarchie », selon un expert. Sans fleurs de lys ni croix, le nouvel emblème met plutôt de l’avant les attraits actuels du Canada.

« C’est une autre étape dans la grande mise à l’avant du multiculturalisme, constate l’historien spécialiste de la monarchie britannique, James Jackson. C’est un geste politique pour représenter un Canada uni, sans distinctions. »

À l’occasion de la cérémonie de couronnement de Charles III samedi, le Canada a dévoilé sa nouvelle couronne royale. Les fleurs de lys qui symbolisent le Québec ont été enlevées de cette nouvelle version.

Inclusion et multiculturalisme

Le nouveau dessin de la couronne a dû être approuvé par le roi en avril 2023 sur les conseils du premier ministre Justin Trudeau. Selon ce qu’on peut lire sur le site de la gouverneure générale du Canada, il « inclut des éléments mettant l’accent sur l’identité canadienne de la monarchie ».

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, est loin d’être chagriné par la disparition du Québec sur le « symbole absolu de la monarchie ». Toutefois, c’est la raison de cet effacement qu’il ne voit pas d’un bon œil.

« Dans la tête de Justin Trudeau, on fait clairement disparaître les traces du Québec d’un symbole officiel canadien sous prétexte qu’on veut s’éloigner de la monarchie, alors qu’en faisant ça, il appuie encore sur l’accélérateur par rapport au multiculturalisme. »

Message différent

D’après M. Jackson, le fait que le nouveau modèle de couronne héraldique n’est pas inspiré de celle de St. Edwards, comme celle qui a été déposée sur la tête du roi samedi, est un signe très fort que le Canada « veut s’éloigner de la monarchie ».

La structure de l’ancien symbole, composée d’un cercle doré et de deux arches entrecroisées entourées de perles, était la même depuis la couronne Tudor de l’époque d’Henri VIII.

« Avec les feuilles d’érable et le flocon, ça me semble plus être une couronne folklorique, déplore James Jackson. On perd l’idée de représenter l’histoire et les origines du pays en retirant les fleurs de lys de la monarchie française et les croix. »