Les Blue Jays font couler le navire des Pirates

Les Pirates de Pittsburgh n’ont jamais été dans le coup dans leur série face aux Blue Jays. La formation torontoise a complété le balayage en l’emportant 10 à 1, dimanche au PNC Park.

Le pointage cumulatif des trois parties opposant les Jays aux Pirates ? 22 à 3, rien de moins.

L’équipe de la Ville Reine a une fois de plus malmené son rival pennsylvanien sans son joueur étoile Vladimir Guerrero fils, embêté par une légère blessure au poignet.

Dès le début de la rencontre, le voltigeur Whit Merrifield a pris les choses en main. Il a d’abord ouvert la marque en cognant un simple en première manche tandis que les buts étaient remplis.

Puis, en troisième manche, il s’est moqué de l’offrande de Roansy Contreras (3-3) en l’expédiant à 385 pieds du marbre. Les Jays menaient ainsi déjà 4 à 0.

Carlos Santana a tenté de ramener les siens dans le match en frappant un simple productif en huitième manche. Cet effort s’est avéré infructueux, puisque la troupe de John Schneider a augmenté considérablement son avance lors de l’engagement suivant.

Daulton Varsho et Kevin Kiermaier ont mis leur grain de sel en étirant les bras. De son côté, Danny Jansen a obtenu son deuxième coup sûr productif de la rencontre.

Sur la butte, Yusei Kikuchi (5-0) a offert un autre départ de qualité aux Torontois. Il n’a permis que quatre coups sûrs et deux passes gratuites en six manches et un tiers, retirant trois frappeurs sur des prises.

Par ailleurs, la rencontre a commencé 95 minutes plus tard que prévu, en raison d’averses.

Les Blue Jays affronteront l’autre équipe de la Pennsylvanie, les Phillies de Philadelphie, mercredi, lors du premier match d’une série qui en comporte deux.