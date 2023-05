Le futur roi Charles III peut changer de tenue jusqu’à huit fois par jour : découvrez toutes ses autres exigences farfelues

Après 70 ans d’attente, l’heure a maintenant sonné pour Charles, que l’on surnomme le mal-aimé, d’accéder au trône. Son impopularité risque même de menacer la monarchie. Pourtant, dans la nouvelle biographie Charles III le mal‐aimé, qui dépeint tous les aspects de la vie du monarque incompris et maladroit, on découvre derrière le nouveau roi l’homme que l’on connaissait bien peu et qui surprendra les lecteurs.

Si dans votre esprit Charles est un homme terne, détrompez-vous. À la lecture de la nouvelle biographie du nouveau roi, on découvre une personnalité aux mille et un caprices, doté d’une force de caractère, souvent colérique, exigeant et peu commode, bref tout sauf terne.

Prince héritier du Royaume-Uni depuis 70 ans, ses exigences se constatent au quotidien. Son petit-déjeuner doit lui être servi avec minutie. Sa tasse et sa soucoupe doivent obligatoirement être à sa droite avec une cuillère en argent orientée vers cinq heures. Les armoiries sur les assiettes doivent impérativement être dirigées vers midi. Il doit y avoir trois boules de beurre glacé pour accompagner le pain. Dans ses verres on doit obligatoirement lui offrir des glaçons ronds parce qu’il trouve que les carrés sont trop bruyants.

Charles peut changer de tenue jusqu’à huit fois par jour. Pour rendre la chose possible, sa vie quotidienne est gérée par une multitude de valets de chambre, de majordomes, de cuisiniers, de secrétaires, de jardiniers et de chauffeurs. C’est plus de 125 domestiques qui s’occupent du confort et du bien-être du monarque et de sa femme Camilla.

On dit de Charles qu’il est très dépensier pour sa garde-robe, et qu’il est aussi réputé pour son élégance. Outre sa prestigieuse collection de montres et ses costumes sur mesure, ses chaussures doivent briller et les lacets bien repassés. Certains de ses titres militaires, particulièrement ceux de la Marine royale, requièrent au moins huit tenues différentes et ses médailles et décorations doivent impérativement être transférées sur ses différentes vestes.

Mais il n’y a pas que de mauvais côtés. Le roi du Royaume-Uni en fonction depuis le 8 septembre 2022, jour du décès d’Elizabeth II, a aussi un côté artistique. Il fait de l’aquarelle et a même exposé dans une galerie. Son talent a également été reconnu parmi des spécialistes.

Charles est un père aimant et protecteur et il a transgressé les règles de la royauté sous l’influence de Diana en donnant lui-même le bain à ses enfants.

Il s’impose également une discipline de fer. Il s’entraîne quotidiennement, suivant un programme d’exercices physiques mis au point pour les pilotes de la Royal Canadian Air Force afin de conserver sa mobilité, son dos le faisant souffrir en raison de nombreuses chutes de cheval.

Photo fournie par les éditions City

Élevé par des valets

Élevé par une armée de valets, il aurait souffert de solitude, totalement négligé par ses parents, la reine Elizabeth II et le prince Philip, duc d’Édimbourg, étant trop souvent absents. Il a été élevé avec rigidité, fréquentant des écoles où la discipline dépassait les bornes.

Toute sa vie, il est demeuré le numéro deux. Deuxième derrière sa mère dans ses fonctions, deuxième dans le cœur de sa mère qui avait un faible pour son frère cadet, Andrew, et aussi dans celui de son père qui chérissait davantage sa sœur, Anne.

Bien évidemment, l’ouvrage fait état en long et en large de sa vie amoureuse en commençant par sa réputation de play-boy. Après de multiples conquêtes est arrivée Camilla Parker-Bowles.

Parmi les nombreuses anecdotes du livre, on raconte que l’arrière-grand-mère de Camilla et l’arrière-arrière-grand-père de Charles ont été amants.

Quel est le vrai portrait du Roi Charles : Écoutez l'entrevue avec Benoît Tanguay, éditeur au Journal La Riposte socialiste à l’émission de Benoit Dutrizac via QUB radio :

Un amour de longue date

Chose certaine, le monarque est tombé amoureux de Camilla, adorant son sens de l’humour et la considérant comme son égale. Il dira qu’avec elle, il se sentait en sécurité. Elle s’est cependant mariée avec un autre, Andrew Parker-Bowles, et a eu deux enfants. Assez surprenant, c’est elle qui lui a proposé de s’intéresser à Diana.

Ensuite, ce sont les deux grands-mères qui ont organisé les rencontres, Lady Ruth Fermoy, grand-mère de Diana, et la reine mère. On cherchait pour Charles, une jeune femme vierge qui aime les enfants et qui n’est pas trop compliquée.

Le prince a cédé devant l’insistance de sa mère à se trouver une épouse parfaite et lui offrir un successeur, et ce, même s’il n’était pas en amour avec Diana qu’il trouvait trop jeune.

La suite est connue, ils se sont mariés en 1981, un véritable mariage princier digne d’un conte de fées, mais moins de 10 ans plus tard, Charles s’éloignera de Diana qui a donné naissance aux deux princes, William et Harry. Durant toute cette période, il a toujours entretenu sa liaison avec Camilla.

Il y aura le divorce en 1996, puis la mort tragique de Diana en 1997. Charles épousera finalement en 2005 son ancienne maîtresse, Camilla Parker-Bowles.

Les bonnes causes

Il faut aussi savoir que Charles aime s’impliquer. En tant que dirigeant honoraire de 147 entreprises, colonel en chef honoraire de dix régiments, officier de trois autres, dirigeant du duché de Cornouailles, inévitablement son agenda compte de nombreuses conférences et réunions. Il préside près d’un demi-millier d’organismes de charité tout en voyageant pour vaquer à ses occupations.

L’homme aujourd’hui âgé de 74 ans a la préservation de la planète à cœur. En fait, c’est devenu son cheval de bataille. Outre l’environnement, il souhaite améliorer les conditions de vie des plus défavorisés, accordant beaucoup de son temps aux chômeurs, offrant diverses bourses d’études.

Est-ce qu’après avoir lu le livre on aime davantage Charles III ? Pas vraiment, et ce, même si le livre est excellent, débordant d’anecdotes. En revanche, on comprend beaucoup mieux certaines choses et on peut même apprécier certains aspects de sa personnalité.