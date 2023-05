Nouveautés sur nos plateformes: voici 12 documentaires ou séries web à découvrir

Les nouveautés fusent. Il faut avoir des yeux partout. Sur les différentes plateformes, des séries web et des documentaires s’installent pour rejoindre le public. Des projets engagés dans bien des cas, qui font réfléchir, percutent. D’autres qui nous font rire parfois. Voici quelques nouveautés qui méritent qu’on s’y attarde.

Les fictions format court

JE VOUDRAIS QU’ON M’EFFACE 2

Photo fournie par Priscillia Piccoli

La saison 1 de cette touchante série ultra-réaliste s’inspirait du livre éponyme d’Anaïs Barbeau-Lavalette. On y suivait des jeunes défavorisés du quartier Saint-Michel dont les familles sont menacées d’éviction. Le réalisateur et coscénariste Eric Piccoli a mené l’histoire plus loin en retrouvant Eddy, Mélissa et Karine deux ans plus tard. Leurs enjeux d’adolescents sont différents, leur situation s’avère toujours précaire. Ils perdent pied. Une fusillade éclate dans le quartier, ce qui insécurise la mère d’Eddy et le père de Karine qui tentent de reprendre leurs vies en main. La mère de Mélissa fait face à des ennuis de santé alors que la DPJ a placé ses enfants. Toujours aussi authentique.

► Diffusé sur ICI Tou.tv

BANNI

Photo fournie par TV5Unis

Cette série web manitobaine qui fait écho à l’actualité est une histoire de fratrie malgré les différences. Jonathan est humoriste, mais ses blagues homophobes ont dépassé les limites. Il est «cancellé». Le décès de sa mère l’oblige à renouer avec son frère Thomas qui est homosexuel et qu’il a toujours cru le préféré. Sa mère a insisté pour qu’ils fassent toutes les démarches ensemble après son départ, ce qui va les forcer à faire davantage connaissance et à réaliser que chacun avait son importance dans le cœur de celle-ci.

► Diffusé sur TV5unis

SUR LA TRACE

Photo Québecor Contenu

Une série web déjantée dans laquelle Ariel Charest, comédienne et humoriste qui s’est fait connaître sur le web grâce à ses doublages délirants, parodie les codes des séries de true crime. Comme elle le dit, un bon journaliste d’enquête doit être prêt à se salir les mains. Elle prête ses traits à son alter ego, Hariel Cherast, qui doit résoudre des faits marquants de la culture populaire avec ses acolytes Siméon et Pascaline. Il est donc question de l’intrusion du dindon sauvage dans le salon d’une dame comme du mouvement woke à l’Assemblée nationale ou encore d’une performance mémorable à Soirée canadienne, du célèbre birdy de Carl Carmoni lors de la description des parties de miniputt ou de la grenouille trouvée dans le poivron aussi mystérieux que le caramel dans la Caramilk.

► Diffusé sur TVA+

MOI, J’HABITE NULLE PART 2

Photo fournie par ICI Tou.TV

La comédienne Geneviève Rioux passe derrière la caméra et nous offre une série sur un thème d’une grande délicatesse. Une œuvre qu’elle a scénarisée avec Gabriel Sabourin. Elle coréalise la seconde saison avec son fils, Emmanuel. On y suit le parcours de femmes ayant pris refuge dans une maison d’hébergement pour victimes de violence conjugale. La saison 1 jetait un regard sur une mère et ses enfants. Celle-ci suit des femmes aux parcours différents, dont Kenza qui souhaite retourner au Maroc, mais que son mari manipule, et Fatou, qui est en attente de sa citoyenneté.

► Diffusé sur ICI Tou.tv

Le magazine

TALENTS D’ICITTE

Photo fournie par Matt Smilenot

L’humoriste Garihanna Jean-Louis et l’acteur et chroniqueur Gaël Comtois animent ce magazine qui vise à mettre en lumière le talent d’artistes de la relève issus de la diversité culturelle, tout en discutant avec ceux qui les ont influencés. Les entrevues sont faites dans un mode convivial et plein d’humour. On navigue dans les domaines du sport, de l’entrepreneuriat, de la politique, du spectacle. Ainsi, l’humoriste Sinem Kara se retrouve face à son mentor, Guy Jodoin, la réalisatrice Mara Joly rencontre Corneille, Jenny Echaquan Dubé échange avec Elisapie, l’entraîneur Alexandre Kenol s’entretient avec Patrice Bernier.

► Diffusé sur telequebec.tv

Les documentaires

ÉVINCÉS : LES AÎNÉS CONTRE-ATTAQUENT

Photo fournie par Bell Media

Noémi Mercier s’est intéressée au promoteur immobilier Henry Zavriyev qui a acquis plusieurs immeubles à logements à Montréal. Il emploie des stratèges peu éthiques pour évincer ses locataires. Ceux de l’édifice Mont-Carmel, une résidence pour personnes âgées, résistent. Ces aînés sont déterminés à conserver leur gîte et à faire valoir leurs droits tout en mettant en lumière l’indécence du propriétaire.

► Diffusé sur Crave dès le 12 mai

T’ES BELLE POUR UNE NOIRE

Photo fournie par ICI télé

Varda Étienne s’intéresse dans cette série en quatre épisodes à une question aussi taboue que délicate: le colorisme. Il existe au sein des communautés racisées une volonté de valoriser la peau plus claire. Ce phénomène a de lourdes répercussions dans une ère où l’on prône l’acceptation et la diversité. Varda cherche à en comprendre les origines, observe l’industrie qui la privilégie et rencontre des gens qui dénoncent cette pratique. Sarahmée, Eddy King et Naadei y témoignent.

► Diffusé sur Vero.tv et sur ICI Tou.tv extra

IMPARFAITE

Photo fournie par Vrai

Alors que tout semblait aller bien dans sa vie, Julie Bélanger a fait un burnout. Elle l’a vécu dans l’œil du public et ne s’en est jamais cachée. Les enjeux de proches lui ont donné envie de fouiller la question, d’aborder des thèmes délicats, dont la santé mentale, l’infertilité, la deuxième chance. José Gaudet, Ingrid Falaise, Mélanie Maynard, Maripier Morin, Geneviève Brouillette, Judi Richards, Gabrielle Boulianne-Tremblay, Michel Charette se sont assis avec elle pour discuter en toute transparence.

► Diffusé sur Vrai dès le 23 mai

TOUT DÉBALLER

Photo fournie par SOFA Médias

Difficile de faire abstraction des enjeux écologiques. La pollution nous affecte. L’omniprésence du plastique, le suremballage et la crise du recyclage sont préoccupants. La réalisatrice Sophie Lambert et le designer graphique et enseignant Sylvain Allard cherchent à comprendre comment mieux définir les façons de faire afin de trouver des solutions pour modifier nos modes de production et de consommation.

► Diffusé sur Savoir médias

COBAYE

Photo fournie par ICI Tou.TV

Le volet Rad de Radio-Canada est un laboratoire journalistique proposant une approche jeune et immersive qui emprunte aux codes des réseaux sociaux, tout en étant recherchée et rigoureuse. Nicolas Pham y teste notamment les coachs de vie, les soins de la peau, le phénomène OnlyFans.

► Diffusé sur ICI Tou.tv ou sur YouTube

COMME DES PAPILLONS

Photos fournies par Vrai

S’il était jadis tabou de parler de santé mentale, c’est désormais avec bienveillance qu’on l’aborde. Cette série en quatre épisodes d’Hugo Rozon, lui-même ayant reçu un diagnostic de bipolarité, donne la parole à huit artistes qui se livrent sur leur enfance, leur parcours, leurs vulnérabilités et ce qui les rend heureux. Marc Dupré, Jonathan Roy, Claude Legault, Louise Latraverse, Victoria Charlton, Mariana Mazza, Jérémie Demay et High Klassified y parlent notamment d’anxiété et de dépression, mais aussi d’acceptation, de routine, de démarche artistique et de l’importance de demander de l’aide.

► Diffusé sur Vrai

DÉCOLONISER L’HISTOIRE

Photo fournie par Picbois Productions

Vanessa Destiné, Youssef Shoufan et Aïcha Bastien N’Diaye (saison 2 – Maïtée Labrecque-Saganash était de la saison 1) animent ce rendez-vous nécessaire avec l’histoire. Il est question du premier cégep autochtone, du mouvement français à McGill, des mineurs étrangers en Abitibi comme de l’histoire des aides domestiques au Québec ou du débat sur la laïcité. Ces événements ont forgé notre histoire et impliqué des communautés issues de la diversité qui ont nourri notre Québec.

► Diffusé sur telequebec.tv