Plongeon: scénario de rêve pour Pamela Ware

Hollywood n’aurait pas été en mesure d’écrire un plus beau scénario.

À sa première Coupe du monde en solo depuis ses malheurs aux Jeux olympiques de Tokyo où elle a été écartée de la finale après avoir obtenu une note de zéro à son dernier plongeon en demi-finale, Pamela Ware a brillé de tous ses feux, aujourd'hui, dans sa piscine à Montréal devant ses proches.

En deuxième place, Ware a été en mesure de résister à l’Américaine Sarah Bacon et à la Chinoise Yani Chang en réussissant son meilleur plongeon à son dernier passage pour confirmer sa médaille d’argent au 3 m.

En pleurs dans les bras de ses entraîneurs après son dernier plongeon, Ware a aussi eu droit à une grosse colle de sa partenaire de synchro Mia Vallée qui n’a pu réprimer une larme.

« Je suis content et fier et toute l’équipe canadienne est très, très fière, a exprimé son entraîneur de longue date Aaron Dziver qui occupe maintenant le poste de directeur de l’Institut de plongeon à l’Institut national du sport (INS). À sa première compétition internationale avec les meilleures depuis Tokyo, Pam avait quelque chose à prouver. Elle était calme et elle a réalisé l’une de ses meilleures performances en carrière. »

Pas surpris

Dziver estime qu’il était important que Ware lance un message à la planète plongeon.

« Je le savais et elle le savait qu’elle était capable, mais elle l’a montré à tout le monde, aujourd’hui. Ses adversaires le savent maintenant qu’elle sera là aux mondiaux et à Paris en 2024. C’était super important de bien faire. Bravo ! Elle peut faire encore mieux dans le futur. Elle a fait 365 points, mais elle peut dépasser la marque de 380 dans l’avenir. »

En raison de la présentation de l’épreuve mixte en soirée où elle était en action au 3 m en compagnie de Bryden Hattie , Ware n’a pas accordé d’entrevue après l’épreuve du 3 m.

Aux côtes de Ware à Tokyo, Dziver convient que les mois suivants les Jeux ont été ardus, mais il croyait que son ancienne protégée pouvait rebondir.

« Les athlètes vivent des moments positifs et négatifs au fil des compétitions et ils apprennent à se relever. C’est plus difficile et plus long après les Jeux et Pamela a eu besoin d’un bon 12 mois pour bien se sentir. Elle a apporté des changements à son programme d’entraînement et elle s’est accordé du repos. On voit les résultats. »

Médaillée de bronze au 3 m synchro, vendredi, en compagnie de Ware, Mia Vallée a terminé en neuvième place en solo.

« Je suis déçue parce que ce n’est pas ça que je voulais montrer, a-t-elle souligné. Je n’étais pas là à 100 pour cent mentalement, mais je vais apprendre de cette expérience et revenir plus fort. »

Première médaille individuelle

Après une performance décevante au 10 m synchro, Nathan Zsombor-Murray a rebondi de belle façon en solo. Le plongeur de Pointe-Claire a remporté le bronze pour récolter sa première médaille individuelle en carrière dans un événement majeur sur la scène internationale.

En compagnie de Rylan Wiens, il avait aussi remporté le bronze au championnat mondial à Budapest l’été dernier. En 2018 à Montréal, il s’était révélé sur la scène internationale en remportant l’or de l’épreuve mixte en compagnie de Meaghan Benfeito lors d’une étape de la Série mondiale disputée à Montréal. Il a aussi gagné l’or avec Wiens à Calgary en 2022 lors d’un Grand Prix Fina.

Premier après deux plongeons devant le médaillé d’or chinois, Zsombor-Murray occupait le deuxième rang jusqu’à son sixième et dernier plongeon.

Même s’il a bien fait à son dernier passage, le Japonais Rikuto Tamai qui était le dernier à s’élancer a réussi à le devancer par six points pour mettre la main sur la médaille d’argent.

♦ Tout comme Ware, Zsombor-Murray n’a pas discuté avec les médias afin de se préparer pour l’épreuve mixte au 10 m avec Caeli McKay. Les épreuves mixtes ne sont pas des disciplines olympiques.

Un retour à la maison réussi de belle façon

Photo fournie par Plongeon Canada, Antoine Saito

Le retour à la maison a donné des ailes à Sarah Jodoin Di Maria, qui a signé la meilleure performance de sa carrière pour terminer au pied du podium à l’épreuve du 10 m.

Parce que les possibilités de progression au sein de l’équipe canadienne étaient limitées en raison de la présence de plongeuses établies, Jodoin Di Maria a profité de la double citoyenneté de son père pour déménager à Rome en 2018.

« J’ai toujours voulu participer aux Jeux olympiques et les chances étaient meilleures en déménageant en Italie, a expliqué celle qui a terminé au 14e rang aux Jeux de Tokyo de juillet 2021. J’ai fait un gros pas en avant. Ce n’était pas facile au début parce que j’étais seule à Rome et je ne parlais pas la langue, mais je me suis habituée au mode de vie différent et ça se passe bien. »

À Rome, l’ancienne gymnaste a pu compter sur un appui de taille dans tous les aspects de sa vie. Olympien aux Jeux de 1984 à Los Angeles et de Séoul en 1988, l’entraîneur-chef de l’équipe italienne, Domenico Rinaldi, s’est occupé de Sarah comme s’il s’agissait de sa propre fille. « Il me traite comme un membre de sa famille et ça m’aide beaucoup. Parce que mes parents sont à Montréal, je fais partie de sa grande famille. »

En peu de temps en famille

Si elle se plaît en Italie, Jodoin Di Maria était très heureuse de se produire à Montréal. « C’est la première fois que je plonge à la piscine olympique et j’étais vraiment nerveuse ce matin. C’est vraiment spécial de plonger devant ma famille et mes amies. Ça représente beaucoup parce que j’ai dû partir. »

Sa quatrième place égale son résultat de la première Coupe du monde de la saison il y a deux semaines en Chine. Son prochain objectif est clair. « Je veux me qualifier pour la finale [top 12] des mondiaux de cet été au Japon. »

À Montréal depuis une semaine, la plongeuse n’avait pas pu encore se pointer au domicile familial. « Je reste une semaine de plus à Montréal et je vais pouvoir passer du temps avec ma famille. On a congé d’entraînement. »

Le podium échappe à McKay

Pointant au troisième rang après les préliminaires, Caeli McKay a glissé en cinquième position en finale. Si elle nous disait viser un top 5, mercredi, la plongeuse de 23 ans aurait aimé se hisser sur le podium, mais elle tirait du positif de sa prestation après avoir subi une opération à la cheville gauche en octobre.

« J’ai raté un plongeon [le 4e], mais j’ai été constante pour les autres. J’ai commis des erreurs, mais aucune erreur folle. Depuis mon opération à la cheville, je sous-estime ma puissance. Je dois mieux la contrôler et ça augure bien pour les mondiaux. J’aurais aimé remporter une médaille, mais je suis contente. Je ne peux pas être fâchée. »

Médaillées d’or et d’argent aux Jeux de Tokyo, les Chinoises Hongchan Quan et Yuxi Chen, âgées respectivement de 17 et 16 ans, ont de nouveau été impériales devant les nombreux partisans chinois massés dans les gradins du Centre sportif du Parc olympique.

Un long chemin vers la guérison

Mélissa Citrini-Beaulieu, plongeuse

Médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo en compagnie de Jennifer Abel au 3 m synchro, Mélissa Citrini-Beaulieu est ennuyée par les blessures depuis son retour du pays du Soleil levant.

Présente, vendredi, à la Coupe du monde, comme spectatrice, Citrini-Beaulieu ne sait toujours pas quand elle obtiendra le feu vert pour son retour dans l’eau.

« Je m’entraîne tous les jours, mais le retour dans l’eau n’est pas encore décidé, a-t-elle confié. On va discuter de la situation avec mes entraîneurs. On veut prendre le temps nécessaire afin que je ne souffre pas d’un recul si je reviens trop vite. »

Après avoir traîné une blessure à un pied pendant plusieurs mois, Citrini-

Beaulieu a été opérée en mai. « J’ai pris l’été de congé pour réapprendre à marcher, a-t-elle souligné. Je ne pouvais plus attendre pour l’opération parce que mes os commençaient à se nécroser. En décembre 2021, je me suis disloqué la clavicule. Ma pause m’a permis de rétablir mes deux blessures et je suis retournée dans l’eau en novembre. Mon moral est bon même si mon processus ne se passe pas en ligne droite. »

Paris toujours dans la mire

Citrini-Beaulieu n’était pas au bout de ses peines. Son retour n’a duré que quelques mois. « À compter de janvier, les douleurs sont revenues à la clavicule, a-t-elle indiqué. On a convenu que mon corps avait besoin de repos. Ce repos a été salutaire et porte ses fruits. Je m’entraîne tous les jours et je vois la différence. »

Toujours incertaine quant à son retour, Citrini-Beaulieu sera-t-elle en mesure d’être prête pour les sélections des Jeux de Paris ?

« Le plus étonnant quand j’ai pu recommencer à plonger après mon opération au pied, j’étais encore à un bon niveau, a-t-elle précisé. C’est motivant de voir ça. J’ai réalisé qu’on peut améliorer certains aspects même sans plonger et les transférer au plongeon au retour. Mon objectif est d’être prête pour Paris, mais je ne me rendrai pas aux Jeux olympiques dans le seul but de participer. Je n’irai jamais aux Jeux seulement pour le plaisir. »

Malgré les embûches, la plongeuse est toujours passionnée.

« Depuis que je suis toute jeune, je suis amoureuse de mon sport et c’est toujours le cas. Chaque fois que je reviens à la compétition ou l’entraînement sur le tremplin, [...] je réalise ma chance de faire ce que j’aime. »