Psycho: pourquoi certains ont autant besoin d’argumenter

Débattre est essentiel pour faire progresser une discussion, mais pour certains, argumenter est un réflexe compétitif où défendre sa vision et sa place prend le dessus sur s’entendre.

Certaines personnes aiment la joute verbale car elle permet de penser en groupe en partageant et en confrontant des idées. Ce brassage d’idées permet de tenir compte d’informations multiples, mais aussi d’évaluer les points de vues des autres et de raffiner notre perspective.

Cependant, débattre stimule souvent nos instincts de compétition. On invoque des arguments pour influencer la perception de l’autre, pour convaincre. Sans qu’on s’en rende compte, on insiste un peu plus. On répète ou on reformule pour être sûr d’avoir été bien compris. On a moins envie de faire des compromis ou de lâcher le morceau.

Dans un monde idéal, les idées sont partagées avec bonne foi et bienveillance. Avec des collègues, nous sommes souvent plus diplomates pour ne pas braquer les gens qui ont des opinions différentes. En famille, on est souvent plus direct, provocateur ou insultant, car nos instincts de compétition et nos attentes de validation sont plus élevés. Dans l’arène des médias sociaux, nos interlocuteurs sont moins connus et moins proches. On veut surtout que notre point de vue soit entendu et la diplomatie a tendance à devenir moins prioritaire, entraînant souvent des dialogues de sourds.

La mauvaise foi

Dans les échanges plus intenses, certaines personnes vont jusqu’à user de mauvaise foi ou d’arguments bidon. Elles donnent des exemples sans rapport avec l’argument (technique de distraction). Elles ridiculisent l’argument de l’adversaire et attaquent sa caricature au lieu de l’argument réel (technique de l’homme de paille). Elles peuvent aussi semer la confusion en mettant en doute notre perception ou mémoire des faits (le détournement cognitif ou gaslighting).

Qu’ils soient conscients ou pas, le but de ces arguments sans valeur est d’avoir l’air confiant, de confondre ou de manipuler l’interlocuteur en espérant qu’il se fatigue avant eux.

Argumenter compulsivement

Pour certains, argumenter devient parfois une compulsion, une envie irrésistible de rajouter un détail, d’avoir le dernier mot ou d’avoir raison. «Non, mais... oui, mais...».

Plusieurs enfants montrent des comportements oppositionnels comme argumenter sur tout, défier l’autorité, provoquer ou être susceptible. Ils entendent un refus comme une insulte et une demande comme un ordre dévalorisant. Ces enfants sont souvent intelligents et hyperactifs. À deux ans, ils sonnent comme des ados et à cinq ans, on les croirait presque avocats. Cette phase du NON est plus prononcée de 2 à 6 ans et de 12 à 16 ans.

Chez les adultes, ces envies d’argumenter peuvent ressortir quand ils sont stressés ou frustrés ou encore sous l’influence d’alcool. Pour d’autres, ces instincts sont présents de 1 à 81 ans et ils demandent une grande indulgence de la part des proches.

Dire non quand c’est important ou vouloir faire les choses à sa manière sont des actes d’affirmation essentiels pour développer sa personnalité. Mais ces réponses peuvent être excessives quand elles repoussent l’autre et minent la relation.

Nos croyances et notre estime

Argumenter à l’excès est parfois dû à des sensibilités liées à nos valeurs. On est attaché à nos croyances et à nos valeurs, et leur remise en question nous motive à nous défendre.

Parfois, notre image, notre estime et notre liberté sont en cause. Les désaccords peuvent éveiller une insécurité, une peur de perdre notre image. On peut prendre une position plus arrêtée pour s’affirmer. On peut devenir hypersensible à l’autorité ou aux influences sur notre liberté de penser, et vouloir se rassurer que notre vision est considérée sérieusement.

Les relations ont priorité

Nous sommes des animaux compétitifs et insécures ayant des besoins d’estime, de respect et de validation. Mais nos relations sont plus importantes que gagner des débats avec peu d’impact.

Au lieu d’un combat de coqs où l’orgueil a une influence prédominante, les débats devraient viser une construction collective sans gagnant, sauf la vérité, avec une vraie tentative de comprendre l’autre, une valorisation de l’estime de soi de chacun et une humilité face à ce qui n’est pas connu sur le sujet. On peut s’envoyer des signaux de main dans les débats pour encourager la diplomatie et les contributions constructives et pour défavoriser l’exagération et la mauvaise foi.

Désamorcer un débat par une synthèse neutre ou le reporter à plus tard n’est pas nécessairement s’incliner et perdre. C’est surtout une saine habitude à développer.