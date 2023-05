Rendez-vous des vedettes

Comme l’an dernier, de nombreuses célébrités ont paradé sur la grille de départ à quelques minutes du coup d’envoi du Grand Prix de Miami de Formule 1.

Ces vedettes, représentant les milieux artistiques et sportifs, ont fait le bonheur des amateurs venus assister à cet événement qui, encore une fois, a été couronné d’un franc succès.

De Roger Federer aux soeurs Serena et Venus Williams, en passant par Tom Cruise, Patrick Mahomes et Shakira, ils ont su attirer les regards.

Photo AFP

On retiendra aussi la présentation plutôt inhabituelle des pilotes avant la course, animée par LL Cool J, comme seuls les Américains peuvent le faire.

Photo AFP

La légende du tennis Roger Federer, aujourd’hui retraité, a fait le bonheur de cet amateur avant le départ du Grand Prix de Miami.

Photo AFP

L’acteur et cascadeur Vin Diesel ne cache pas son admiration à l’endroit des pilotes de Formule 1.

Photo AFP

La vedette du cinéma Tom Cruise, amateur de sensation forte, est en terrain connu puisqu’il a lui-même piloté des voitures de course.

Photo AFP

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes et sa conjointe Brittany, ont posé devant la Red Bull gagnante de Max Verstappen.

Photo AFP

Le rappeur LL Cool J a présenté les 20 pilotes de Formule 1 à la foule avant le départ de la course.

Photo AFP

Les vedettes du tennis Venus et Serena Williams, accompagnées du rappeur Ludacris, ont tenu à immortaliser leur passage au Grand Prix de Miami.