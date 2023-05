Nouveau livre de Louise Sigouin: «Si on s’aimait encore», un coup de main pour mieux évoluer dans votre couple

Vedette depuis 2020 de la docuréalité Si on s’aimait, diffusée sur les ondes de TVA, Louise Sigouin apporte encore plus de pistes de réflexion pour les couples en quête de mieux-être dans son nouveau livre, Si on s’aimait encore. Dans un monde post-pandémique rempli de défis, elle propose des stratégies pour mieux communiquer, mieux se comprendre, mieux évoluer soi-même et en compagnie de l’être aimé.

Bien que chaque histoire d’amour soit unique, la trajectoire des couples comporte plusieurs similitudes et traverse sensiblement les mêmes phases et épreuves.

Le nouveau livre de Louise Sigouin explore les nombreux défis auxquels les partenaires sont confrontés au fil des semaines, des mois, des années, des décennies. Car ils sont nombreux : engagement, arrivée du premier enfant, parentalité, intimité amoureuse, conflit, crise de la quarantaine, infidélité, maladies. Il propose également des réflexions et des conseils sur tous les aspects de la vie à deux.

Se réengager

Louise Sigouin, en entrevue téléphonique, explique que Si on s’aimait encore aborde des sujets que tous les couples traversent.

« On a tous des histoires d’amour uniques, mais on traverse sensiblement les mêmes étapes. Je pense que ce qui est le défi, c’est que même si on n’est pas en contact avec le grand sentiment amoureux qui nous est présenté dans bien des livres, des films et toutes sortes de choses, il faut mettre de l’avant l’attachement qu’on a pour l’autre et se réengager. »

À partir du moment où on s’engage, ajoute-t-elle, les défis de tous les jours comme les enfants, l’argent, le vieillissement, les épreuves, deviennent plus faciles à affronter.

« C’est juste sain de se poser la question : est-ce qu’on regarde toujours dans la même direction ? Est-ce qu’on est à la même place ? Est-ce qu’on a encore envie des mêmes affaires ? Comment on peut faire pour conjuguer nos deux réalités qui sont peut-être un peu différentes, sans se perdre, nous, de vue ? »

Renforcer la notion d’engagement permet de faire du couple moderne quelque chose de sympathique, dit la spécialiste.

« Beaucoup de gens ont envie d’être en couple, de maintenir leur relation et le faire de façon autonome. On n’en parle pas souvent, mais il y en a beaucoup qui ont cette motivation-là. »

Des défis courants

Quels sont donc les défis auxquels les gens sont le plus souvent confrontés ?

« J’observe quatre sujets : la sexualité, l’argent, les enfants, les tâches ménagères ou tout ce qui est l’organisation de la famille, de la maison, les responsabilités. Il y a des couples pour qui ces quatre sujets-là sont en état de feu, comme si ces sujets étaient des enjeux qui éveillent les caractéristiques des êtres humains. »

Elle donne pour exemple la question épineuse des finances.

« C’est pas nécessairement l’argent, le problème : c’est comment on le gère, comment on le négocie. »

Concilier les différences

Louise Sigouin constate qu’il est rare que les gens soient vraiment pareils.

« Ils ont les mêmes valeurs. Ils aspirent aux mêmes projets. Ils ont une vision sensiblement la même de l’amour, de ce qu’ils veulent comme relation. Mais dans leur façon de vivre l’amour, de se manifester, de se réaliser professionnellement et comme parent, c’est très différent, d’un côté comme de l’autre. »

« C’est ça qui est mon plaisir, quand je travaille avec les couples et que je réfléchis à cette notion de couple : il y a du bon d’un côté comme de l’autre. Mais dans les extrêmes, si on reste campé chacun dans nos positions, c’est sûr qu’on n’arrive pas à mi-chemin. »

Louise Sigouin accompagne depuis plus de 25 ans des personnes, des couples et des groupes vers un mieux-être affectif, amoureux et relationnel.

Elle anime depuis 10 ans des événements-conférences.

Depuis 2020, on la voit sur les ondes de TVA dans le docuréalité Si on s’aimait.

EXTRAIT

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme

« Les gens qui s’engagent dans une deuxième ou une troisième relation savent généralement mieux à quoi s’attendre. Avec le temps, les expériences et les déceptions, on comprend que la passion éternelle telle qu’on l’imagine chez les princes charmants et les belles princesses n’existe pas. En fait, on s’en méfie lorsqu’on a trop souffert par le passé. On cesse d’alimenter des fantasmes d’amour impossible et d’attendre l’être idéal.

Ces personnes ont revu leurs critères de sélection et espèrent éviter de répéter des erreurs passées ou de revivre les mêmes désillusions. »