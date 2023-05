Traces d’étoiles: un cadeau pour Mylène Mackay

Jouer le rôle principal dans sa pièce favorite représente certainement un moment rare dans une carrière. C’est ce que vivra l’actrice Mylène Mackay au Théâtre du Rideau Vert dans Traces d’étoiles, une œuvre de l’Américaine Cindy Lou Johnson.

« Cela reste ma pièce préférée à vie, confie en entrevue celle qui a incarné Nelly Arcan au cinéma. Il y a des phrases qu’on n’oublie pas. C’est un texte mémorable. L’autrice possède une plume absolument bouleversante. »

La trentenaire a découvert cette œuvre il y a une quinzaine d’années, alors qu’elle étudiait à l’École nationale de théâtre dans un cours donné par Pierre Bernard, qui assure la mise en scène de cette production.

« Je n’aurais jamais pu imaginer que je la jouerais un jour, dit-elle. Quand il m’a appelée pour m’offrir le rôle, j’ai répondu avec un oui majuscule ! »

Une deuxième fois

Pierre Bernard connaît cette œuvre sur le bout de ses doigts parce que c’est lui qui avait dirigé la première version québécoise traduite par Maryse Warda en 1992 au Théâtre de Quat’Sous. Luc Picard et Sylvie Drapeau interprétaient alors le duo sur scène.

« Des petits ajustements ont été faits, mais l’essence est la même, note Mylène Mackay. Ce qui changera, c’est la perception des spectateurs. »

Mettant aux prises deux êtres écorchés qui se rencontrent dans une cabane isolée de l’Alaska pendant un blizzard, ce huis clos résonnera dans le cœur du public qui a vécu le confinement avec la COVID-19, estime la comédienne.

« J’interprète une femme possédant une rage, une candeur et une lucidité qui met des mots sur son état d’errance et sa solitude intérieure, poursuit-elle. Même si le sujet est costaud et chargé émotivement, il s’agit d’une fable poétique et humoristique. »

Un gros chambardement

Émile Schneider devait donner la réplique à la lauréate de six prix Gémeaux, mais il s’est désisté pour des raisons de santé au début d’avril. Maxim Gaudette a donc pris sa place.

« Dans la pièce, il y a une tempête et dans la production aussi, affirme l’actrice en riant. On dirait que c’est dans le karma de cette œuvre, car juste avant sa première, à New York il y a 33 ans, le comédien principal avait également dû se retirer. Et au Quat’Sous quelques années plus tard, la pièce avait été montée à toute vitesse, puisqu’elle avait pris la place d’un autre spectacle. »

Mylène Mackay ne se laisse toutefois pas ébranler par cet imprévu. « On se retrousse les manches et on trouve des solutions, dit-elle. La scène, c’est l’adrénaline, un mélange de peur et d’excitation. »

♦ Traces d’étoiles est présentée du 9 mai au 10 juin au Théâtre du Rideau Vert.