Un avion polonais intercepté par la Russie en mer Noire

Un chasseur russe Sukhoï Su-35 a intercepté vendredi un avion polonais en mission pour Frontex au-dessus de la mer Noire, provoquant «une perte de contrôle» temporaire d’appareil par les pilotes, selon un communiqué publié dimanche à Varsovie.

Le porte-parole du gouvernement populiste polonais, Piotr Müller, a déclaré qu’il «s’agissait plutôt d’une provocation planifiée de la part de la Russie», à la télévision privée Polsat News.

Samedi soir, la Roumanie, qui avait été la première à évoquer l’incident, avait dénoncé «un comportement agressif totalement inacceptable» de Moscou.

Selon les gardes-frontières polonais, l’avion russe «est entré sans aucun contact radio sur la zone d’opérations désignée par la Roumanie», a effectué «des manœuvres agressives et dangereuses, approchant à trois reprises l’avion de gardes-frontières polonais sans la distance de sécurité nécessaire».

En conséquence, l’appareil, un Turbolet L-410, «a subi une turbulence importante» et l’équipage, comportant cinq fonctionnaires, dont deux pilotes, «a perdu le contrôle de l’avion et a perdu de l’altitude».

Les gardes-frontières polonais ont précisé que le chasseur russe est passé «juste devant le nez de l’appareil», croisant sa trajectoire à une distance évaluée à «environ 5 mètres».

Après l’incident, l’appareil polonais s’est posé en sécurité en Roumanie.

Cet incident est «une nouvelle preuve de l’approche provocatrice de la Russie en mer Noire», a déclaré samedi soir le ministre roumain de la Défense dans un communiqué, déplorant des «manœuvres dangereuses répétées» de la part d’un pilote russe «irresponsable».

Selon le communiqué, l’avion polonais non armé «surveillant le risque migratoire» se trouvait à environ 60 kilomètres à l’est de l’espace aérien roumain, dans l’espace aérien international.

Il est déployé en Roumanie depuis le 19 avril et jusqu’au 17 mai dans le cadre d’une opération organisée par la Roumanie et coordonnée par l’agence européenne des frontières externes Frontex, à laquelle participent l’Espagne et la Suède.

Les incidents impliquant des avions russes et des appareils de pays de l’OTAN se sont multipliés ces dernières années, avant même le début du conflit en Ukraine.

Ils ont souvent eu lieu au-dessus de la mer Baltique, mais également en mer Noire et ailleurs.