Ambiance survoltée à Seattle pour le massacre du Kraken

SEATTLE | Difficile de trouver une atmosphère plus électrique qu’à Seattle en séries éliminatoires par les temps qui courent. Un autre chapitre de l’aventure improbable du Kraken a été écrit dimanche soir et après avoir écrasé les Stars par la marque de 7-2, l’équipe de deuxième année n’est plus qu’à deux victoires d’une présence en finale de l’Ouest. Qui l’eût cru?

Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini, comme disait le mythique Yogi Berra, mais tout de même, le Kraken a pris les devants 2-1 dans la série et l’histoire de cette équipe formée des rejets de 30 formations (excluant les Golden Knights) devient tout simplement irrésistible.

Sur place, l’énergie est saisissante à chaque fois que les notes du tube de Nirvana Lithium, à grands coups de «Yeah! Yeah!», résonne après les buts. Dans le berceau mondial du mouvement musical grunge, c’est parfaitement à propos.

«Ça n’arrive pas souvent (sept buts) et ça créé toute une énergie dans le building! Jusque-là, on donnait trop de revirements après une première période assez serrée, mais on a su resserrer le jeu et générer des occasions de marquer, ce qui est très positif. C’était très important pour nous ce soir de répondre. Maintenant, on tourne la page et on passe au match 4», a commenté le pilote Dave Hakstol.

Getty Images via AFP

De la profondeur à tous les niveaux

«Bienvenue dans les profondeurs» est le message qui était inscrit sur les serviettes bleues distribuées aux spectateurs, qui ont eu nombre d’occasions de les agiter avec vigueur.

Les profondeurs, c’est peut-être l’antre intimidant du Kraken, mais ce n’est clairement plus pour faire référence à la situation abyssale de cette équipe des bas-fonds de l’an dernier, à sa saison inaugurale dans la LNH. Une saison qui s’était soldée par une rachitique récolte de 60 points. Le Kraken est en train de démontrer que son spectaculaire bond de 19 victoires de plus et 40 points additionnels au classement n’avait rien de suspect.

Cette profondeur, c’est donc un peu celle du palatial Climate Pledge Arena, construit au coût de 1,15 milliard après une excavation de plus de 75 pieds sous terre. Mais surtout, cette profondeur est celle qui caractérise un alignement unique en son genre.

Au cours de la saison, pas moins de 13 joueurs ont inscrit au moins 10 buts et six ont franchi la barre des 20 buts. Cet effort collaboratif se poursuit dans les présentes séries. Au cours des 10 matchs éliminatoires disputés jusqu’ici, le Kraken a misé sur 16 buteurs différents, un sommet dans le grand tournoi.

C’est justement ce qui s’est produit face aux Stars dans ce troisième match qui a surchauffé le nouvel aréna, avec Jordan Eberle, Alex Wennberg, Carson Soucy, Matty Beniers, Eeli Tovanen, Yanni Gourde (en infériorité numérique) et Justin Schultz qui ont touché la cible.

Sept buts, sept buteurs différents, dont quatre en un peu plus de six minutes et sur seulement cinq lancers, lors d’une deuxième période atomique de cinq buts pour le Kraken.

Le tout, toujours sans la présence d’Andre Burakovsky, qui était le meilleur pointeur de l’équipe lorsqu’il s’est blessé au 49e match, ni Jared McCan, qui a dominé les siens avec 40 buts cette saison. Ce dernier s’est d’ailleurs entraîné avec l’équipe en matinée et se rapproche d’un retour.

«Tout le monde peut marquer et tu ne sais jamais d’un soir à l’autre qui va exploser et produire offensivement. On a quatre trios qui sont capables de produire et des défenseurs qui peuvent aussi amener de l’offensive. C’est notre mentalité», indiquait en matinée l’unique Québécois du groupe, Yanni Gourde, qui ne croyait pas si bien dire.

Getty Images via AFP

Une recette unique

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le Kraken n’a inscrit qu’un but en avantage numérique au cours de cette rencontre marquée par une explosion offensive. C’est aussi un thème récurrent cette saison, l’équipe ayant inscrit 209 buts à forces égales au cours du calendrier régulier, un sommet dans la ligue.

Si plusieurs équipes montrent un style plus spectaculaire, le Kraken séduit Seattle de différentes manières.

C’est Gourde qui rentre sous l’épiderme des Stars à force de se salir le nez le long des bandes et devant le gardien.

C’est Carson Soucy, qui en plus d’être devenu le 16e buteur unique de l’équipe lors des présentes séries, a frappé Mason Marchment comme une vulgaire poupée de chiffon dès la deuxième minute du match pour lancer les hostilités.

C’est un groupe de joueurs qui se dévouent à la cause et qui ont bloqué 21 lancers. Il y a donc les buts, mais aussi tout le reste, que la foule bruyante commence à drôlement apprécier de ses monstres marins des profondeurs.

«Nos partisans sont incroyables. On voulait amener de l’intensité tôt dans la rencontre. On a vite réalisé qu’on avait de l’énergie, on a pris le momentum et on s’est sauvé avec en deuxième période. C’est tout ça qui en fait en sorte que nous en sommes rendus là. Nous avons connu des séquences durant l’année où tout le monde a dû contribuer. Nous savons que c’est notre game», a expliqué Soucy.

Getty Images via AFP

Lourde perte pour les Stars

Il faut dire que les Stars n’ont clairement pas été les mêmes lorsque leur défenseur étoile Miro Heiskanen a été contraint de quitter la rencontre dès le premier but du Kraken. Un lancer de Tye Kartye l’a atteint directement au visage avant que Eberle ne récupère la rondelle pour déjouer Jake Oettinger.

Après coup, la brigade défensive semblait plus perdue qu’une famille de chevreuils sur l’autoroute.

«Miro aurait aimé revenir, mais le pointage a joué un rôle dans la décision de ne pas le ramener sur la glace», a laissé entendre l’entraîneur-chef des Stars Pete DeBoer, sans fournir davantage de détails après coup.

Somme toute, dans les circonstances, le fait que Hiskanen souhaitait revenir au jeu doit être perçu comme un potentiel désastre évité de peu pour les Stars.

Le quatrième duel de la série se déroulera mardi soir, toujours à Seattle.