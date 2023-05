Baseball majeur: il est expulsé pour avoir fait preuve de trop d’orgueil

Un lanceur des Phillies de Philadelphie a été expulsé de la rencontre de samedi dernier contre les Red Sox de Boston, avant même que celle-ci ne s’amorce.

Après la conclusion de l’hymne national, Matt Strahm a vu que l’artilleur Kutter Crawford restait à l’extérieur de l’abri des siens. S’en est suivi un «concours» de celui qui allait être le dernier à retraiter avec ses coéquipiers.

Les deux hommes têtus sont restés plantés là pendant longtemps, ce qui mené à leur expulsion de la partie.

«Je n’ai même pas réalisé qu’on m’avait expulsé, a déclaré Strahm au réseau WEEI. L’arbitre au premier but [Charlie Ramos] est venu me voir et m’a dit que je devais partir du terrain. Je lui ai dit que nous avions l’avantage du terrain et qu’il [Crawford] devait rentrer en premier dans son abri. Il m’a répondu à l’affirmative et j’ai vu Kutter partir. On m’a ensuite expliqué que j’avais été expulsé de la partie.»

C’est le gérant des Phillies, Rob Thomson, qui a informé Strahm de son sort.

«J’imagine que j’aurais dû le savoir, considérant comment ils [les arbitres] sont stricts avec le cadran des lancers, a ajouté l’artilleur. J’ai appris ma leçon. C’était un moment embarrassant, j’ai appris et je passe à autre chose.»

We have an old fashioned standoff between Kutter Crawford and @mattstrahm … pic.twitter.com/InglMFjufR — Rob Bradford (@bradfo) May 6, 2023

Strahm évoluait pour les Red Sox l’an dernier et était donc l’un des coéquipiers de Crawford.

«Nous n’avons aucunement planifié ça, a affirmé le représentant des Phillies. L’hymne national était terminé, j’ai regardé de l’autre côté et Kutter m’a lancé un regard. J’ai compris exactement ce que celui-ci voulait dire et je me suis planté là.»

«Je n’ai jamais fait quelque chose comme ça de ma vie, a poursuivi Strahm. Si vous me connaissez, vous savez que je suis très compétitif. J’ai ressenti un appel à la compétition. Avec le recul, ce n’était probablement pas la décision la plus intelligente que j’ai prise dans ma carrière.»