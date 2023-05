«Centralisation et déshumanisation»: deux démissions majeures au CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Deux démissions d’importance ont eu lieu au CIUSSS de l’Estrie dans les derniers jours alors que le chef du département de médecine générale, le Dr Benoit Heppell, et la cheffe du département de médecine d’urgence, la Dre Marie-Maud Couture, ont annoncé leur départ.

Le départ du Dr Heppell est effectif depuis samedi dernier. Le mandat de ce dernier devait se terminer en décembre 2023.

Dans une lettre adressée à ses collègues, dont TVA Nouvelles a obtenu une copie, le médecin dénonce la «lourdeur administrative» qui entraînerait une «inertie sans nom» de l’organisation.

«Je constate un leadership de contrôle plutôt qu’un leadership mobilisant qui serait nécessaire à l’accomplissement de notre mission. Malgré les bonnes paroles, les gestes ne suivent plus, et j’ai épuisé ma réserve de confiance que j’avais envers l’organisation», écrit-il.

«Je reste profondément convaincu et je souhaite continuer à assumer un rôle de leader au sein de l’organisation du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, mais cela est conditionnel à des changements majeurs qui doivent être apportés à la gouvernance de notre organisation.»

Il dit que le positif qu’il retient de son passage au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux concerne les rencontres humaines qu’il a faites.

De son côté, la Dre Marie-Maud Couture dit ne plus s’identifier à la culture organisationnelle actuelle et ne plus être en mesure d’endosser les décisions de l’établissement.

Elle quitte ses fonctions de cheffe du département de médecine d’urgence quelques mois avant la fin de son mandat de quatre ans.

Dans sa lettre de démission, acheminée à la direction du CIUSSS de l’Estrie-CHUS lundi matin, elle explique: «les décisions prises par l’établissement, de plus en plus centralisées, sans concertation avec le corps médical et l’absence de gestion de proximité vont à l’encontre des besoins des patients et de la réalité terrain. Tous ces éléments engendrent une perte de sens dans les soins que l’on offre à la population et une déshumanisation des conditions de travail des équipes terrain, des gestionnaires et des médecins.»

Le CIUSSS ouvert aux «pistes d'amélioration»

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a réagi en après-midi lundi, indiquant que l'organisation partageait avec les deux médecins «l’objectif de gestion de proximité».

«Nous sommes ouverts à entendre leurs pistes d’amélioration. Nous poursuivons ainsi les échanges à ce sujet dans le cadre des différents comités regroupant des médecins. L’ensemble de l’équipe du CIUSSS de l’Estrie-CHUS continue de mettre tout en œuvre pour offrir les meilleurs services possibles à la population.»