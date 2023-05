Dermot Kennedy au Centre Vidéotron le 11 octobre

L’artiste irlandais Dermot Kennedy ajoute six nouveaux concerts à sa tournée Sonder et s’arrêtera le 11 octobre au Centre Vidéotron.

L’auteur, compositeur et interprète de 31 ans a lancé sa tournée nord-américaine, le 6 mai, au Rogers Arena à Vancouver.

Dermot Kennedy, qui a déjà annoncé un arrêt à Place Bell, à Laval, le 11 juin, vient d’annoncer six nouvelles dates au Canada.

Il fera des arrêts à Québec (11 octobre), Ottawa (13 octobre), London (14 octobre), Winnipeg (18 octobre), Edmonton (20 octobre) et Calgary (21 octobre).

Dermot Kennedy totalise quatre milliards de téléchargements sur les plateformes numériques. Without Fear, son premier album lancé en 2019, est le plus vendu en Irlande, depuis 2000.

Les titres Outnumbered, Giants, Better Days, Something to Someone, Kiss Me et One Life sont ses plus populaires.

La formation canadienne Valley sera en première partie lors de ces six nouveaux concerts.

La mise en vente des billets débutera le vendredi 12 mai à 10h sur gestev.com.