Ed Sheeran partage des détails de son amitié avec Taylor Swift

Ed Sheeran devient très loquace lorsque vient le temps de parler de son fort lien d’amitié avec la superstar américaine Taylor Swift.

Invité au balado de Zane Lowe sur Apple Music en marge du lancement de son nouvel album Subtrack la semaine dernière, le musicien britannique n’a pas tari d’éloges à propos de la chanteuse Taylor Swift avec qui il est très bon ami depuis plus d’une décennie.

Mêmes insécurités

«Nous avons les mêmes insécurités», raconte l’artiste de 32 ans qui parvient à rester en contact avec sa complice malgré leurs nombreux projets respectifs.

«J'ai de longues, longues, longues conversations avec Taylor à propos de choses simplement parce que j'ai l'impression qu'elle est l'une des seules personnes qui comprennent réellement où j'en suis. Elle est fondamentalement dans la même sphère», confie-t-il.

Le musicien, qui vient de remporter son procès pour plagiat (on l’accusait d’avoir plagié la chanson Let’s Get It On de Marvin Gaye pour créer sa pièce Thinking Out Loud), a récemment comparé, selon le magazine People, ses grandes discussions avec la chanteuse de 33 ans à des thérapies.

Cette dernière aurait d’ailleurs joué les cupidons pour qu’il déniche la femme qui est devenue son épouse, Cherry Seaborn, après des années de relations manquées. L’auteur-compositrice-interprète aurait également encouragé son ami à travailler avec son réalisateur, Aaron Dessner.

Joel Ginsburg/WENN.com

Collaborations

Toujours selon People, la rencontre de ces deux artistes internationaux est survenue en 2012, l’époque à laquelle Ed Sheeran a découvert que Taylor Swift était une admiratrice. Il lui aurait téléphoné et cela a mené à une première collaboration avec la pièce Everything Has Changed qui se trouve sur l’album Red de Taylor Swift.

Au fil des ans, Sheeran et Swift ont été photographiés à des dizaines de reprises ensemble en public et ont pris part à de nombreux projets créatifs et musicaux. Par exemple, au défilé de Victoria's Secret en 2014, dans le clip de End Game en 2018 ou encore sur la chanson Run en 2021.

Lors de discours de remise de prix, de galas ou sur les réseaux sociaux, les deux artistes saisissent chaque occasion pour se déclarer leur affection devant le monde entier.