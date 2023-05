Éducation: le danger de confier autant de pouvoirs à Bernard Drainville

Avec son projet de loi 23 sur la gouvernance scolaire, Bernard Drainville nous annonce que l’année sera longue.

Aujourd’hui, en collaboration avec Marc St-Pierre, nous aborderons deux éléments: le pouvoir de vie ou de mort du ministre sur les DG des CSS et la création de l’Institut national d’excellence en éducation (INEE).

Complexe de Dieu

Le projet «accorde au ministre le pouvoir d’annuler une décision d’un CSS et de prendre celle qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu».

En parlant de son superpouvoir, Bernard Drainville est catégorique: il espère ne pas avoir à l’utiliser, mais il le fera dans les cas où un CSS se détache de la vision du gouvernement.

Un certain détachement comme vouloir s’attaquer au dogme d’ouvrir un max de maternelles quatre ans? Pour paraphraser M. Legault, va falloir qu’un DG puise dans sa réserve de courage pour prendre la parole en public, confortablement assis sur son siège éjectable.

Pour un parti qui voulait rapprocher les décisions de ceux qui connaissent les élèves par leur nom, on s’éloigne davantage de la décentralisation promise.

Sur le terrain, il n’y a personne d’assez taré pour croire qu’il s’agit d’une bonne idée de laisser autant de pouvoirs à un seul individu.

Il est dangereux de centraliser la prise de décision dans le bureau du ministre.

Peu importe l’individu. Peu importe le parti.

INEE

Lorsque dans un projet de loi on crée l’INEE et que, du même souffle, on donne au ministre le pouvoir d’engager/congédier des DG, il devient facile d’associer INEE et dérive autoritaire et centralisatrice.

En 2018, si Sébastien Proulx avait donné suite au rapport qu’il avait commandé sur la création de l’INEE, est-ce que cela nous aurait mis à l’abri? (1, 2, 3, 4, 5, 6)

L’INEE peut être une bonne idée et gagnera en crédibilité dans la mesure où on lui donnera des dents et qu’il sera à l’épreuve des improvisations ministérielles et des idées préconçues.

Ainsi, l’institut devra être un organisme indépendant, ne devant rendre des comptes qu’à l’Assemblée nationale. De plus, le ministre devra se justifier publiquement quand il décidera de passer outre à un de ses avis. Ce qu’il n’est nullement tenu de faire avec ceux du CSE.

Il semble que si un tel organisme avait existé lors de la réforme Roberge et qu’il avait fait état de la recherche sur la gouvernance efficace, il y a de fortes chances que son projet ait été passé à la déchiqueteuse.

Selon le premier ministre, «c’est sûr que ce serait plus facile de ne rien changer [...]. On va faire ça pour nos jeunes».

On ne peut s’empêcher de sourire en imaginant le jour où l’INEE fera des recommandations sur les effets délétères de la concurrence, de l’école à 3 vitesses ou du financement du privé.

Ce qui est surtout facile de ne pas changer, c'est de ne pas s'attaquer, par idéologie, à certaines vaches sacrées.