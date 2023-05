Enquête pour «manquements graves»: la Ville de Saint-Placide mise sous tutelle par la ministre

Traversée par une crise interne après un rapport faisant état de «manquements graves», la Ville de Saint-Placide, dans les Laurentides, a été placée sous tutelle par la ministre des Affaires municipales.

C'est maintenant la Commission municipale du Québec (CMQ) qui aura le contrôle pour les décisions en matière de ressources humaines de la petite municipalité d'environ 1800 habitants. L’arrêté ministériel en ce sens a été adopté vendredi dernier.

«La Commission va très rapidement désigner un membre pour mener ce mandat», a indiqué dans un courriel au Journal Isabelle Rivoal, porte-parole de la CMQ.

Rappelons que depuis la fin avril, Saint-Placide est dans la tourmente après que la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (DEPIM) de la Commission municipale du Québec (CMQ) a rendu public un rapport explosif faisant état de «contraventions à des lois du Québec ainsi que des manquements graves aux normes d’éthique et de déontologie».

Le lendemain de la publication du rapport, le maire de Saint-Placide, Daniel Laviolette, a répliqué en annonçant qu’il s’opposerait à une tutelle, dénonçant une enquête «biaisée».

Des citoyens de la ville ont par la suite imploré la ministre Andrée Laforest d'imposer une tutelle pour que de l'ordre puisse être remis à Saint-Placide, à l'aide d'une pétition. Des conseillères de la Ville ont aussi indiqué être en faveur d'une telle mesure.

«Il me semble que de recevoir une aide compétente et gratuite de la commission municipale en ce moment c’est ce qui a de plus logique dans une perspective de bonne gestion des fonds publics et des ressources humaines», avait notamment soutenu Marie-Ève D’Amour dans le groupe Facebook Solidarité Saint-Placide, où de nombreux résidents expriment leur mécontentement.

500 000$ à une employée destituée, puis réintégrée

Ce qui a mis le feu aux poudres est le versement de 500 000$ à une employée qui avait été destituée en 2019 pour des plaintes de harcèlement psychologique. La fonctionnaire en question a finalement été réintégrée par le maire Laviolette à l’automne dernier.

Selon la DEPIM, il s’agit d’un «usage abusif de fonds publics et d’un cas grave de mauvaise gestion».

«Des centaines de milliers de dollars de fonds publics ont été dépensés sans assises solides», a déploré la DEPIM.

«Une saine gestion des deniers publics implique, à notre avis, que le conseil soit supervisé dans la gestion des ressources humaines», a-t-on ajouté, recommandant une tutelle des ressources humaines.

Or, selon le cabinet du maire, il était nécessaire d’agir ainsi, car la fonctionnaire «avait été congédiée injustement par l’administration municipale précédente».

Plus de détails à venir...