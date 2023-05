Est-il acceptable de refuser une candidature d’expérience en santé ?

Infirmière retraitée, pour cause d’arthrose et de tendinite depuis juillet 2022 après 36 années de loyaux services, dont 35 en spécialité, comme j’en ai encore la capacité et l’envie, j’ai offert ma disponibilité à raison de deux jours/semaine, vu la pénurie de personnel.

J’ai fait ma demande sur le site du CHU de Québec où j’habite, mais il semble que depuis mon départ, je sois devenue une inconnue dans un système où il est aussi mentionné que seules les personnes acceptées recevront des nouvelles. Devant l’absence de réponse, je me suis permis d’appeler pour demander où en était ma demande, en insistant pour qu’on me contacte de vive voix, vu que je m’adressais à un répondeur.

On m’a rappelée pour me dire qu’il n’y aurait pas de suivi à ma demande puisque ma candidature s’arrêtait là, à la porte d’entrée, sans autre raison, et sans que personne n’ait envie de vérifier si ma condition me permettrait de travailler deux jours/semaine. Malgré mon insistance, on a refusé de me transmettre une réponse écrite de ce refus de ma candidature. Qu’arrive-t-il aux autres qui viennent de nulle part, quand malgré mes 36 années de loyaux services, moi une infirmière experte, je ne suis qu’un numéro ?

Refusant de laisser tomber mon affaire, j’ai poussé plus loin mon investigation, pour apprendre que c’était le service de santé qui bloquait ma candidature. J’ai répliqué que si je m’étais sentie inapte, je n’aurais pas offert mes services. Bref, le service de santé a finalement accepté de me faire parvenir un questionnaire (de santé, j’imagine), pour prendre une décision finale. Dire qu’on entend partout que les infirmières sont au bout du rouleau !

Garde Bri

Il semble que le mammouth qu’est devenu le ministère de la Santé n’ait pas fini de nous étonner. Espérons que le coup de barre que veut y donner le ministre Christian Dubé inversera cette tendance.