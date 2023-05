Il devait prendre sa retraite à 40 ans, mais il serait mort d’ennui

À 15 ans, Nicolas Bouchard a acheté sa première maison. À 21 ans, il a démarré DuProprio, et à 39 ans, il a vendu pour prendre sa retraite, un an plus tôt qu’il ne l’avait planifié.

« J’aurais simplement dû me dire que je serais libre financièrement à 40 ans. Parce que je travaille tout le temps ! Ce qui me stimule est d’être avec d’autres entrepreneurs. Je fais partie de ces hommes qui ont besoin de travailler pour ne pas mourir », dit celui qui consacre maintenant ses efforts à faire grandir d’autres entrepreneurs.

Nicolas, c’est le gars qui donne de son temps et de son expérience, tout en imaginant que ses succès n’ont été que des occasions saisies, alors qu’il a su innover brillamment. Il est humble, même si sa feuille de route est impressionnante.

Ces dernières années, il a fait croître La Ruche, un organisme à but non lucratif spécialisé en financement participatif qui aide à faire émerger des entreprises. Présente dans cinq régions du Québec à son arrivée à la présidence en 2019, La Ruche l’est maintenant dans 13 et ses revenus ont augmenté de 230 %. Plus de 80 % des campagnes ont atteint leur objectif en 2022 grâce à l’accompagnement fourni par l’équipe.

Nicolas est ambassadeur de l’organisme depuis sa création en 2009 par Jean-Sébastien Noël. Quand celui-ci a laissé la direction, Nicolas a levé la main. Il s’attendait à remplacer pendant six mois et il est resté trois ans. Depuis l’été dernier, il préside le conseil d’administration.

« J’ai mis le feu à La Ruche ! Après, il a fallu quelqu’un pour bien organiser les équipes », raconte l’entrepreneur, qui a la fibre du bâtisseur, mais pas celle du gestionnaire.

Sans limite

Nicolas Bouchard voit les possibilités et il fait arriver les choses, sans se mettre de barrières. Il est à l’image de son père, qui était bûcheron avant de devenir le courtier qui, à la fin de sa carrière, s’est classé premier au monde pour le nombre de transactions effectuées chez Remax.

Grâce aux contacts de son père, Nicolas s’est retrouvé sur des chantiers à poser des planchers de bois et à mener sa première petite entreprise. Après cinq ans et un voyage à l’étranger, il est revenu travailler auprès de son père, à faire des photos des maisons qu’il avait à vendre pour les afficher sur un site web. Et en prenant les photos, il voyait dans les quartiers résidentiels toutes les affiches à vendre directement du propriétaire.

« La moitié des transactions s’effectuaient sans courtier avec des pancartes de quincaillerie. J’ai vu l’opportunité de mettre au monde DuProprio. On a organisé un marché désorganisé. Mais j’ai un sentiment d’imposteur quand on me dit que c’était innovant... », raconte-t-il.

Et pourtant ! Il allait, avec son frère, sa sœur et l’équipe qu’il a montée ensuite, bâtir une solution pratique pour faciliter les ventes sans courtier. Et mieux encore : une entreprise adorée de ses clients, car 99 % étaient prêts à référer DuProprio, enchantés par le service à la clientèle.

Vendre et se réinventer

Quand Nicolas a vendu en 2015, l’entreprise était partout au pays et son fondateur se sentait mûr pour aller se construire un chalet en bois rond dans le bois.

« Mais j’ai eu la peur du vide, la peur d’être oublié. La peur de perdre la touche est très forte quand ça finit et j’ai vécu une sorte de déprime », dit celui qui a aussi accompagné sa mère dans la maladie à ce moment.

Nicolas avait une femme, des enfants, une maison au bord du fleuve sans voisin : des éléments clés de son bonheur, tout ce dont il avait rêvé. Mais il avait aussi besoin de se sentir encore utile, ce qu’il n’avait pas prévu.

Finalement, on est venu à lui pour des conseils et des investissements, et aujourd’hui, Nicolas est partenaire d’une quinzaine d’entreprises. Au-delà de l’argent, il donne de l’accompagnement pour les faire croître.

L’hyperactif en lui cherche constamment l’équilibre entre les affaires, la famille, les amis et les voyages.

« Je suis très privilégié, mais j’oublie souvent de respirer par le nez ! »

La Ruche

Année de fondation : 2009

2009 Fondateur : Jean-Sébastien Noël

Jean-Sébastien Noël Lieu du siège social : Québec

Québec Secteur d’activité : Aide aux entreprises

Aide aux entreprises Nombre d’employés : 50

