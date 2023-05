Je cuisine pour toi, maman!

La fête des Mères arrive à grands pas et vous cherchez une idée de cadeau originale ? Votre budget est particulièrement serré cette année ? Et si vous optiez pour une préparation culinaire maison, question d’ajouter une touche personnelle tout en économisant ? Quelques idées abordables qui sauront assurément plaire aux mamans !

La fan du brunch

Un granola maison est le parfait complément pour le yogourt matinal et surtout, il est facile à cuisiner. Mélangez de l’avoine avec des graines, des noix, du sirop d’érable et de l’huile de canola. Faites preuve d’imagination pour lui donner une saveur originale en ajoutant des mélanges d’épices, comme de la cannelle et de la muscade, ou encore des fruits séchés. Enfournez une trentaine de minutes à 350oF en remuant à l’occasion. Laissez refroidir et déposez dans un pot en verre, décorez avec un joli ruban.

Une tartinade pourrait tout aussi plaire ! Faites un beurre de noix, d’amandes ou d’arachides maison en les passant au robot culinaire jusqu’à la texture désirée. N’hésitez pas à ajouter du cacao à des noisettes pour faire une tartinade de type Nutella maison ou même de la poudre de chili au beurre d’arachides pour conférer une saveur unique qui saura agréablement surprendre.

La fan des assaisonnements

Assemblez des épices que vous avez à la maison de façon à créer des mélanges uniques qui sauront se démarquer. Combinez de la poudre de chili, de la poudre d’ail, de la poudre d’oignon et du cumin pour faire un mélange d’épices à tacos ou encore, sortez votre mortier et votre pilon pour faire la recette d’épices à steak sans sel que l’on retrouve sur mon site web. Utilisez de jolis contenants pour les présenter et ainsi, ajouter votre touche personnelle à la cuisine de maman.

Plus de type fines herbes ? Faites une préparation d’herbes salées en mélangeant des herbes, des carottes, des poireaux et des oignons verts finement hachés avec une bonne quantité de gros sel et entassez le tout dans un contenant avant de le fermer hermétiquement. Après 4 à 5 jours au frigo, les herbes seront prêtes à être dégustées. Que ce soit pour assaisonner les légumes ou pour rehausser les marinades, cette préparation plaira à toutes !

La fan des infusions

Ne disposez plus des pelures de vos agrumes ! Faites-les sécher au four à basse température pour en faire un mélange pour tisane maison. Pour plus de fraîcheur ? Ajoutez des feuilles de menthe séchées. Pour un goût plus fruité ? Faites sécher des baies pour ajouter un petit goût de sucre naturel à votre mélange.

La fan du piquant

Concoctez une huile épicée qui relèvera à merveille les vinaigrettes et les mets de toutes sortes. Il ne suffit que de faire chauffer de l’huile de canola jusqu’à ce qu’elle frémisse et de la verser dans un contenant de verre dans lequel vous aurez préalablement mis de l’ail émincé et des flocons de chili. Attention aux éclaboussures ! Refermer le pot et attendre qu’elle soit complètement refroidie avant de l’offrir à maman.

Et pourquoi pas des piments marinés ? Coupez des jalapenos en rondelles et déposez-les dans un bocal avec quelques gousses d’ail entières. Gardez les pépins ou non pour un effet plus piquant ou plus doux. Versez un mélange de vinaigre blanc, de sucre et de sel préalablement chauffé sur vos piments et laissez refroidir. Ces jalapenos marinés seront un excellent ajout aux sandwichs et aux mets mexicains pour les belles soirées d’été.

La fan de douceurs

Pour les becs sucrés, je vous propose de faire une tartinade de caramel à la fleur de sel qui rendra décadentes les plus belles assiettes de fruits frais. Pour une recette express : recouvrez d’eau une conserve de lait condensé encore scellée et faites mijoter à feu doux pendant environ 2 h. À la fin de la cuisson, retirez du feu et faites refroidir. Quand la conserve sera prête à ouvrir, vous allez y découvrir un doux caramel au lait. Transvidez le contenu dans un pot Mason et saupoudrez de fleur de sel. Un délice !

Pour une douceur santé, les boules d’énergie sont parfaites. En plus d’être une bonne idée de collation, elles sauront satisfaire les envies sucrées. Mélangez au robot culinaire du beurre de noix avec des dattes hachées, de l’avoine, du sirop d’érable et du cacao, jusqu’à ce que le mélange soit lisse. Formez des boules en incorporant des morceaux de noix, d’amandes, des fruits séchés ou des morceaux de chocolat noir et enrobez de cacao (ou de noix de coco). Présentez dans une jolie boîte décorative.

Il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent pour gâter nos proches. Toutes les mamans seront comblées d’une pensée qui a été confectionnée de façon artisanale, avec amour.

Bonne fête des Mères !

◆ Merci à Chani Davidson, stagiaire en technique de diététique au Collège de Maisonneuve, de sa précieuse collaboration.