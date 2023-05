Justin Trudeau met en péril l’avenir du français et des langues autochtones au Canada

Le plan du gouvernement Trudeau visant à augmenter considérablement les seuils d’immigration au Canada et à faire passer sa population à 100 millions d’habitants d’ici 2100 soulève des interrogations majeures concernant l’avenir du français au Québec et des langues des communautés autochtones.

Il est clair que la préservation du français et des langues autochtones au Canada n’est pas une priorité pour le gouvernement fédéral.

Si le Québec devait, en réponse, accueillir un nombre croissant d’immigrants, cela pourrait accentuer l’anglicisation de la « province », comme cela a déjà été observé à Montréal et à Laval.

En outre, l’augmentation rapide de la population canadienne pourrait également affecter les peuples autochtones, dont les langues et les cultures sont déjà marginalisées et menacées dans leur existence même.

L’absence de consultation

Les conséquences de l’immigration rapide et massive sur les services publics, tels que les soins de santé, le logement, les écoles et les infrastructures, pourraient également être considérables.

Malgré ces enjeux cruciaux, le gouvernement Trudeau a décidé unilatéralement et de manière autoritaire de poursuivre son projet sans consultation publique, ni plan crédible, ni débat ouvert et sincère...

En conséquence, les Québécois, les peuples autochtones et les minorités francophones du Canada devraient prendre en main leur destin linguistique et culturel pour se prémunir contre « la tempête migratoire du siècle » que prépare le gouvernement Trudeau.

Compte tenu du fait que le Canada ne dispose ni des moyens ni des ressources pour gérer de manière équilibrée ses ambitions démesurées en matière d’immigration, des signaux d’alarme ont été sporadiquement lancés ces dernières années.

Cette fois-ci, c’est un reportage journalistique approfondi, publié ce week-end dans Le Journal, qui nous ramène à cette réalité brutale menaçant l’avenir du Québec.

Prévenir la submersion

Dans notre monde agité, où les guerres et le réchauffement climatique représentent des menaces majeures, il est parfois difficile de faire comprendre de manière claire un sujet aussi complexe et crucial que l’immigration rapide et massive et ses conséquences.

Néanmoins, il est essentiel d’insister avec force sur l’importance de cette question pour l’avenir du Québec et des Premières Nations.

Il est donc impératif que les citoyens, les dirigeants politiques avisés et responsables ainsi que les élites prennent conscience de la gravité de la situation et œuvrent ensemble pour trouver des solutions équitables et viables.

Nous pouvons nous efforcer de bâtir une société plus juste, respectueuse et durable, où chaque peuple fondateur du Canada ait la possibilité de s’épanouir dans sa propre langue et culture.

Cela ne sera réalisable que si nous reconnaissons la valeur et l’importance de chaque groupe et si nous collaborons pour concevoir des politiques d’immigration efficaces, tenant compte des besoins et des préoccupations de toutes les parties concernées.

Si cela ne fonctionne pas, alors la question sera tranchée lors des prochaines élections, devant le tribunal des urnes.